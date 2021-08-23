Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

'The Voice Kids': último dia de Batalhas teve uma apresentação em quarteto

Os técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló escolheram seus representantes para a próxima fase
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:04

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:04

Márcio Garcia apresenta o The Voice Kids 2021
Márcio Garcia apresenta o The Voice Kids 2021 Crédito: Twitter/@thevoicebrasil
O último dia de Batalhas do The Voice Kids trouxe emoção para o palco do programa, neste domingo, 22. As apresentações são em trio, mas houve uma exceção para um quarteto. Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló escolheram seus representantes para a próxima fase do reality show musical.
O Time Teló abriu a tarde com Bianca Alves, Luiza Andrade e Mel cantando o sucesso sertanejo Facas. "Foi muito equilibrado, esse é só o começo de um sonho. Mas, tenho que fazer uma escolha", disse Teló antes de anunciar que ficaria com Bianca para o time.
O trio Allonso Pieroni, Isa Luz e Pedro Pires fizeram sua versão de Negro Gato, música de Getúlio Côrtes, pelo Time Brown. "Todos foram muito bem, todos aqui continuam iluminados e iluminaram a nossa tarde de domingo. Sigam fortes!", disse o cantor, que selecionou Allonso.
O outro trio de Carlinhos foi Camilla Souto, Gyovanna Antunes e Helloysa do Pandeiro, apresentando a animada Peça Felicidade, da banda Melim. "Um trio elétrico!", brincou o técnico baiano ao escolher Helloysa para seguir no reality.
Pelo Time Gaby, o trio de meninas Elana Rei, Izabelle Ribeiro e Luana Mello performou Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, de Herbert Vianna e Paulo Sérgio Valle, que arrancou lágrimas dos técnicos. "A gente não sabe porque está chorando", disse Brown. Emocionada, Gaby declarou: "Ser cantora nesse país é lutar todos os dias com beleza, voz e alegria". A cantora paraense escolheu Izabelle.
Mais três cantoras mirins disputaram uma vaga no Time Gaby para a próxima fase. Ana Carolina Floriano, Babi Mello e Evellyn Katzer entoaram Não Vá Embora, canção de Arnaldo Antunes e Marisa Monte. "Vocês não vão embora nunca da minha vida, não me deixe nunca, nunca, nunca mais", disse a técnica às garotas, citando a letra da música. Gaby seguiu com Evellyn.
O Time Teló voltou ao palco para encerrar a disputa com um formato inédito, o quarteto Clarah Passos, Henrique Bonadio, Júlia Antonini e Maria Alice Martins. Uma exceção foi aberta pela direção do programa, assim a equipe teve uma candidata a mais e um desafio ainda maior para o cantor selecionar o vencedor. Eles se apresentaram Hey Jude, dos Beatles. "Seria justo eu escolher qualquer um de vocês, os quatro foram espetaculares. Meu coração se parte em quatro aqui", lamentou Teló, antes de anunciar Henrique como seu escolhido.
Para encerrar o programa, Brown, Gaby e Teló se uniram para cantar Esperando na Janela, de Gilberto Gil.

Veja Também

Capixaba Nicole Falcão se despede do The Voice Kids 2021

Revelada no "The Voice", Day lança disco apostando no punk rock

“Louca para subir no palco de novo”, diz Nicole, capixaba que brilhou no "The Voice Kids"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão the Voice Kids
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol
Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados