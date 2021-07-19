“Louca para subir no palco de novo”, diz Nicole, capixaba que brilhou no "The Voice Kids"

Nicole Falcão brilhou no palco do "The Voice Kids" em sua estreia no reality musical infantil da Globo neste domingo (18). Mas já está pronta para se jogar nas Batalhas, que começam a ser gravadas na próxima semana: “Agora estou ansiosa, não nervosa. E estou feliz, porque acho que será bem legal. Estou ensaiando, fazendo aula para dar o meu melhor. E estou louca para subir no palco de novo”.
A cantora mirim de 11 anos encantou três dos jurados e escolheu ficar com Carlinhos Brown, ao se apresentar com "Perfect", hit internacional de Ed Sheeran, que é o que ela anda mais escutando. “Tenho cantado mais internacional, mas também adoro MPB. É porque é isso o que estou escutando mais. Gosto de escutar o que estou cantando muito”, explica.
O talento de Nicole com certeza impressionou, mas a desenvoltura da pequena é outro aspecto que instiga na personalidade infantil. À reportagem, ela também se disse totalmente preparada após o episódio deste domingo (18).
“Agora que eu já conheço o palco... Não que eu conheça (ênfase) o palco, mas já conheço. E estava com saudade. Foi muito legal e sempre quis participar. Me inscrevo há dois anos, esse é o terceiro. E agora consegui. Quando a gente viajou e foi gravar... Não acreditei. Olhei para o estúdio, para mim e pensei: "Estou no 'The Voice Kids'. Só de ter chegado ali, já estava superfeliz”, lembra.
"É um sonho participar do programa!"
Nicole, que já se apresenta há alguns anos no projeto Vale Música, braço cultural de música da mineradora que fica em Vitória, também usou da experiência nos palcos capixabas para protagonizar um verdadeiro show na Rede Globo. “Já fiz três solos em três oportunidades diferentes”, relata ela, que já cantou em um show com temas da Disney, "Sítio do Pica Pau Amarelo" e Natal em Jazz.
“Canto desde muito pequena... Tipo, quando tinha dois, três anos. Aos 6, comecei aula de canto e logo depois entrei no Coral da Vale”, corrobora.
“Aí peguei tudo isso (essa experiência), fui, cantei... E quando as cadeiras viraram, nem acreditei. No dia anterior, no ensaio, estava muito nervosa. No dia, nem tanto. E fiquei muito, muito feliz. No dia do ensaio quase passei mal de tão nervosa, mas na hora não estava tanto”, reitera.
Agora, a menina turbinou as aulas de canto para fazer bonito na próxima participação, da qual ela está confiante: “A gente, eu e o Carlinhos, já tivemos um contato, fizemos um ensaio remoto e acho que terá mais. Agora vou voltar e gravar as Batalhas. Estou ansiosa”.
E finaliza: “A gente já está pensando na música, acho que será bem legal, porque será um número divertido. E estou muito feliz de ter chegado até aqui já. E, de novo, como eu disse, muito ansiosa para ir para aquele palco de novo”.