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Capixaba de 11 anos encanta jurados e avança no The Voice Kids

Durante a apresentação, exibida neste domingo (18), os três jurados - Carlinhos Brown, Michel Teló e Gaby Amarantos - viraram a cadeira para Nicole Falcão

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:37

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 jul 2021 às 17:37
Nicole Falcão
Nicole Falcão é de Vitória e avançou para a próxima fase do The Voice Kids Crédito: Thuanny Louzada
Com a música “Perfect”, do cantor britânico Ed Sheeran, a capixaba Nicole Falcão, de 11 anos, estreou com o pé direito no The Voice Kids, da TV Globo, e garantiu vaga na próxima fase do programa. Durante a apresentação, exibida na tarde deste domingo (18), os três jurados - Carlinhos Brown, Michel Teló e Gaby Amarantos - viraram a cadeira.
Nicole ficou muito feliz e agradeceu os elogios recebidos dos três jurados. Ela também falou da sua admiração pelos artistas, mas, como só pode escolher um time, optou por ficar com Carlinhos Brown. 
Antes da apresentação, o programa exibiu uma breve entrevista com Nicole, em que ela conta uma pouco de sua história com a música. Moradora de Vitória, a menina disse que começou a se interessar pela arte por volta dos 6 anos, acompanhando o avô que, por hobby, toca violão. Nessa época, ela passou a fazer aulas de canto e piano. 
Atualmente, Nicole é aluna do Projeto Vale Música – Núcleo Parque Botânico, e representa o Espírito Santo no reality The Voice Kids. A cantora capixaba é uma das revelações do projeto, no qual apresentou-se como solista nos concertos "Mundo Encantado Disney", "O Sítio do Picapau Amarelo" e "Natal In Jazz".

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