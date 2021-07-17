Cantor capixaba Silva se vacina em Vila Velha: "Viva o SUS!"

Silva foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste sábado (17), em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram @silva

Lúcio Silva de Souza é mais um capixaba vacinado contra a contra a Covid-19. Se você não está ligando o nome à pessoa, trata-se do cantor Silva, de 33 anos, sucesso em todo o país e considerado uma das (melhores) novas vozes da MPB.

O músico tomou a primeira dose do imunizante Pfizer na manhã deste sábado (17), no ginásio do Tartarugão, em Vila Velha, vestindo uma camisa branca, em alusão ao Sistema Único de Saúde. A segunda dose está prevista para o início de outubro.

Em um post nas redes sociais, comemorou a vacinação. "Viva o SUS! Vacina sim!"

Indicado ao Grammy Latino em 2017 em duas categorias - Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com "Silva Canta Marisa", e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com "Noturna (Nada de Novo na Noite)" -, Silva lançou em dezembro do ano passado seu novo álbum de carreira, "Cinco", que mistura MPB, soul, bossa nova, jazz e samba, produzido e mixado por ele no estúdio de sua casa, no Espírito Santo.