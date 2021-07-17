Família de Cariacica tenta a sorte por R$ 30 mil em jogo do "Caldeirão do Huck"

A família Coelho no "Tem ou Não Tem", do Caldeirão do Huck: Beatriz Coelho Silva, Karla Denise Coelho Silva, Monica Oliveira Soares e Alda Marília de Moraes Soares Crédito: Arquivo pessoal

A família Coelho, de Jardim América, bairro de Cariacica, vai brilhar nos Estúdios Globo neste sábado (17). É que Beatriz, Karla, Monica e Alda, as participantes que representaram o Estado no "Tem ou Não Tem", quadro do "Caldeirão", de Luciano Huck, foram as integrantes capixabas que tentaram a sorte pelo prêmio de R$ 30 mil que o programa dá ao clã que vence o jogo de palpites. O programa vai ao ar a partir das 16h, na TV Gazeta.

O programa já foi gravado e, segundo Beatriz, a sensação foi indescritível. “A participação foi emocionante do início ao fim”, começa a estudante de enfermagem, que ficou contagiada pela experiência de participar do programa global. E continua: “A equipe foi toda maravilhosa e a gente viveu um sonho. E realizei outro sonho, que era andar de avião, que nunca tinha andado. Foi muita emoção em um dia só (risos)”.

As integrantes dos Coelho deram duro nas vésperas do programa para acertarem todos os palpites. E relatam que, assim que receberam a confirmação da ida aos Estúdios Globo, passaram a estudar ferrenhamente edições passadas do jogo.

“A inscrição aconteceu por entusiasmo de fã. E a gente precisava de um dinheiro para terminar de construir a nossa casa. E aí sentamos minha mãe e eu e nos inscrevemos. Quando veio a confirmação da produção, a gente 'maratonou' o quadro, foi frenético. A gente já assiste, todo mundo junto, todo sábado. Mas começamos a ver direitinho todos e a testar as perguntas para nos prepararmos”, confidencia.

E relata: “Todo dia a gente treinava. Mas esse treinamento todo foi ótimo! Foi uma loucura, coisa de Deus mesmo”.

A família Coelho, de Cariacica, curtiu a visita aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro Crédito: Acervo pessoal

De acordo com Beatriz, a principal interação com Huck foi mesmo durante a gravação do quadro propriamente dita. Mas depois do “ao vivo” a família trocou umas palavras com o marido de Angélica. “Falamos um pouco da nossa história e ele nos deu os parabéns. O programa tem uma energia muito boa, a sensação de estar lá é sensacional”, corrobora.

E celebra: “A gente só tem a agradecer por tudo”.

SOBRE O JOGO

Para quem ainda não conhece, "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano “Family Feud”, sucesso no mundo todo desde 1976. No palco, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas – mas nem sempre tão óbvias como parecem – em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.

Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do “Tudo ou Nada”: o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.