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Vice-Miss Universo, Julia Gama vai trabalhar com Faustão na Band

Apresentador saiu da Globo antes do esperado e executivos da Band até discutem antecipar estreia de Faustão para ainda este ano, segundo informações da colunista Patrícia Kogut

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 12:06
A vice-Miss Universo 2020 e Miss Universo Brasil 2020, Julia Gama
A vice-Miss Universo 2020 e Miss Universo Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Fernando Mucci/Reprodução/Instagram @juliawgama
Julia Gama é a mais nova contratada da Band, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, de O Globo. A vice-Miss Universo 2020 vai trabalhar com Faustão na emissora depois de o apresentador deixar a Globo após mais de 30 anos. 
Julia chegou a participar do júri da Super Dança dos Famosos em maio deste ano, quando Fausto Silva ainda estava no comando do Domingão, na Globo. Ele apresentou o programa dominical da emissora global pela última vez em 6 de junho, antes de ser internado para tratar uma infecção urinária, quando já deixou a apresentação do programa em definitivo. 
Até então, sua saída era esperada da Globo para dezembro deste ano. 
Ainda de acordo com Kogut, executivos da Band chegaram a já realizar reuniões para decidirem se antecipam ou não a estreia de Faustão na nova casa, já que ele já não possui vínculo com a Globo. A ideia seria colocá-lo no ar na concorrente ainda em 2020. 
Luciana Cardoso, esposa de Faustão, também deve trabalhar na nova atração, segundo a colunista.

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Faustão volta à Band depois de mais de três décadas fora. Lá, fez sucesso nos anos 1980 com Perdidos Na Noite. 

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