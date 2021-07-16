Vice-Miss Universo, Julia Gama vai trabalhar com Faustão na Band

A vice-Miss Universo 2020 e Miss Universo Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Fernando Mucci/Reprodução/Instagram @juliawgama

Julia Gama é a mais nova contratada da Band, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, de O Globo. A vice-Miss Universo 2020 vai trabalhar com Faustão na emissora depois de o apresentador deixar a Globo após mais de 30 anos.

Julia chegou a participar do júri da Super Dança dos Famosos em maio deste ano, quando Fausto Silva ainda estava no comando do Domingão, na Globo. Ele apresentou o programa dominical da emissora global pela última vez em 6 de junho, antes de ser internado para tratar uma infecção urinária, quando já deixou a apresentação do programa em definitivo.

Até então, sua saída era esperada da Globo para dezembro deste ano.

Ainda de acordo com Kogut, executivos da Band chegaram a já realizar reuniões para decidirem se antecipam ou não a estreia de Faustão na nova casa, já que ele já não possui vínculo com a Globo. A ideia seria colocá-lo no ar na concorrente ainda em 2020.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, também deve trabalhar na nova atração, segundo a colunista.