Tatá Werneck diz que chegou a pesar 40 kg após morte de Paulo Gustavo

Tatá Werneck fez um desabafo no Instagram Crédito: Divulgação/Multishow

Tatá Werneck falou que chegou a pesar 40 quilos devido depressão após a morte de Paulo Gustavo e que recebeu elogios por estar magra. O desabafo foi feito nesta nesta quinta-feira (15) nos stories do Instagram.

A apresentadora falou que já ganhou dois quilos, mas quando está triste fica sem fome. "Quando o Paulo morreu eu cheguei a 40 quilos. Eu fiz vários exames para ver se era só emocional e era só emocional mesmo", revelou.

Tatá desabafou que, mesmo sem fome, se forçava a comer saudável porque é contra qualquer outra coisa. A apresentadora, que tem 1,53 cm de altura, pesava 43 quilos antes da morte do amigo e criticou a cultura da magreza.

"Eu estava magra porque eu estava deprimida. Não era saudável. É muito doido pensar que alguém vê uma pessoa magra, que está deprimida, e fala: 'Está ótimo'. Ótimo é estar saudável".

Tatá tinha uma amizade próxima com Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio em decorrência de complicações da Covid. Em um stories postado em seu Instagram na época, ela falou sobre a morte do amigo: "Às vezes dá um desespero. E o que me 'conforta' é imaginar que o Paulo vai salvar muitas vidas", disse na rede social.