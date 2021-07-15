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Kyra Gracie diz que filho tem medo de pessoas de branco após internação

Rayan é o terceiro filho da atleta e do ator Malvino Salvador

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:06
A atleta Kyra Gracie contou em seu Instagram que seu filho, fruto do casamento com o ator Malvino Salvador, ficou com medo de pessoas vestidas com roupas brancas após ter deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no último sábado (10).
"Meu filho não quer ver ninguém de branco. Fica apavorado. Está acordando muito durante a madrugada", contou a lutadora de Jiu-Jitsu sobre o bebê de seis meses. "Mamãe está sempre aqui para você", completou em publicação feita nesta quinta-feira (15).
O casal Kyra Gracie e Malvino Salvador com seu filho Rayan que foi internado por uma bronquiolite
O casal Kyra Gracie e Malvino Salvador com seu filho Rayan que foi internado por uma bronquiolite Crédito: Reprodução/ Instagram @eumalvinosalvador
Rayan foi internado dia 5 de julho, com o diagnóstico de bronquiolite, uma doença causada por um vírus que ataca os brônquios. O vírus pode ser transmitido pelo ar ou por contato através das mãos ou objetos contaminamos por alguma secreção que contenha o microrganismo.
"Infelizmente, meu bebê está doente, pegou uma bronquiolite, e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele", escreveu Gracie na ocasião. Salvador também desabafou nas redes sociais.
"Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós, aqui em casa, sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos. Cuidamos da alimentação deles, buscamos criar uma rotina prazerosa, trabalhamos o emocional", começou.

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O ator diz que mesmo com todos os cuidados, ainda existem momentos que fugiram ao seu controle, "como foi no caso do nosso campeão Rayan. Essa doença é séria e os pais têm que estar muito atentos, principalmente nesta estação do ano, onde ela aparece com frequência", disse.
"Quero agradecer muito à família, aos amigos e a todos que estão vibrando positivamente pela melhora do nosso campeão! Quero agradecer também pelas mensagens de suporte que recebemos! Nos fortalecemos muito com o carinho de todos!", completou.
A atleta é cinco vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, e além de Rayan também tem Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4, como fruto do relacionamento com o ator. Malvino é pai também de Sofia Salvador, de 12 anos.

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