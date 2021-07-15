DJ Ivis responde a dois inquéritos e está em cela com outros agressores

Rádios da Rede Gazeta suspendem músicas de DJ Ivis, acusado de agressão Crédito: Reprodução/Instagram @djivis

O músico Iverson de Souza Araújo, 30, conhecido como DJ Ivis, responderá a dois inquéritos por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, informou nesta quinta-feira (15) a Polícia Civil do Ceará. Ele é investigado por agressão à mulher, a arquiteta e i nfluenciadora Pamella Holanda, 27

Ivis foi preso na quarta-feira (14) em um condomínio de luxo em Aquiraz, cidade da região metropolitana de Fortaleza, após a Justiça decretar sua prisão preventiva. Ele preferiu ficar em silêncio ao chegar à delegacia, onde permanece em uma cela com outros presos acusados de violência doméstica.

Segundo o delegado Tharsio Facó, da Delegacia de Eusébio, Pamella procurou a polícia em 2 de julho, relatando que havia sofrido agressões no dia anterior. "Foi iniciada uma investigação, quando testemunhas começaram a ser ouvidas, mas até aquele momento não havia imagens das agressões."

"Essas imagens vieram à tona nas redes sociais no domingo (11), e são de dezembro de 2020. Isso ajudou a polícia a fundamentar o pedido de prisão preventiva, já que os relatos são de que os fatos se repetiam", completou o delegado Tharsio Facó.

As imagens foram divulgadas por Holanda em suas redes sociais, onde mostrava socos, chutes e empurrões desferidos por DJ Ivis contra ela. Em um dos vídeos a filha do casal está nos braços de Holanda. Segundo a polícia, as imagens foram feitas em outro imóvel da família, em Fortaleza. Essas agressões, portanto, serão investigadas pela Delegacia de Defesa da Mulher da capital cearense, em um segundo inquérito.

DJ Ivis está detido na Delegacia de Captura, no centro de Fortaleza. Segundo o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron, ele está em uma cela com outros presos acusados de violência doméstica, separado dos demais detentos. Ele foi preso dez minutos depois de a Justiça decretar a prisão preventiva. Como mostrou a coluna Painel, a polícia já monitorava DJ Ivis.

"Com as imagens, e o pedido da prisão preventiva, decidimos acompanhar ele para que a prisão fosse feita o mais rapidamente e discretamente possível", disse Caron.

Até o momento foram ouvidas nove pessoas sobre o caso, sete testemunhas, além do acusado e de Pamella Holanda. Em uma das imagens divulgadas aparece a mãe da influenciadora, que ainda não foi ouvida. O motorista de DJ Ivis, Charles Barbosa de Oliveira, também aparece vendo as agressões, mas sem reagir.

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, Pamella Holanda afirmou que sofreu a primeira agressão do marido grávida. "Não estou bem, mas estou segura, eu e minha filha. E hoje o meu choro é de alívio por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir para ajudar ninguém", postou Holanda no início da semana.

Já Ivis postou uma sequência de vídeo após a divulgação das imagens afirmando que há coisas que o vídeo das agressões não mostra. "Eu sempre apanhei com a minha filha no braço, alguém tem noção do que é isso?", questionou ele, que afirmou que era impedido de sair de casa pela ex, que não aceitava o término.