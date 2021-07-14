DJ Ivis é preso em Fortaleza por agressões contra ex-mulher, Pamella Holanda

DJ Ivis foi preso em Fortaleza por agressões contra ex-mulher Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor DJ Ivis foi preso nesta quarta-feira (14) em Fortaleza, no Ceará, após os vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, serem divulgados por ela nas redes sociais. A informação da prisão foi compartilhada através do Twitter pelo governador cearense, Camilo Santana.

Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021

O CASO

A arquiteta e influenciadora Pamella Holanda, de 27 anos, disse que foi agredida pela primeira vez pelo ex-marido, o DJ Ivis, quando estava grávida. Na ocasião, ela afirmou que tentou justificar para si mesma que ele tinha agido daquela forma por causa do temperamento dele.

A influenciadora Pamella Holanda foi agredida pelo ex-marido, o DJ Ivis, Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu não acreditava que ele podia fazer aquilo comigo", afirmou ela em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", na manhã desta terça (13). Ela completou que as agressões se repetiram posteriormente.

Pamella disse que não denunciou antes porque tinha medo de ser desacreditada por ele ser conhecido. "A gente vive num país machista e somos criados nessa cultura. Eu tinha medo de que, pelo fato de ele ser homem e eu mulher, e a gente quase nunca ter voz e espaço, eu pensei 'tenho que provar que isso acontece e que ele faz isso comigo.' Se fosse só minha palavra contra a dele, eu ia viver tentando provar.

"A gota d'água para a denúncia, afirmou ela, foi a última agressão que sofreu em 1º de julho. "Eu entendi que ele fazia aquilo porque queria, não tinha motivo".

De acordo com o portal G1, Pamella vai ser submetida a um novo exame de corpo de delito, para que seja definida a gravidade das lesões sofridas após as agressões do artista.

O delegado adjunto do distrito que investiga o caso, Tarso Facó, informou sobre o novo exame nesta quarta-feira (14), quando mais uma testemunha do caso foi ouvida.

Pamella saiu do primeiro depoimento, na segunda-feira (12), com a documentação necessária para que, em 30 dias, um novo exame seja realizado com relação às agressões, de acordo com Facó.