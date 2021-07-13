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Violência

Pamella Holanda diz que sofreu primeira agressão de DJ Ivis quando estava grávida

"Se fosse só minha palavra contra a dele, eu ia viver tentando provar", afirmou a ex-mulher do artista

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 15:30
A arquiteta e influenciadora Pamella Holanda, de 27 anos, disse que foi agredida pela primeira vez pelo ex-marido, o DJ Ivis, quando estava grávida. Na ocasião, ela afirmou que tentou justificar para si mesma que ele tinha agido daquela forma por causa do temperamento dele.
"Eu não acreditava que ele podia fazer aquilo comigo", afirmou ela em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", na manhã desta terça (13). Ela completou que as agressões se repetiram posteriormente.
A influenciadora Pamella Holanda
A influenciadora Pamella Holanda Crédito: Reprodução/Instagram
Pamella disse que não denunciou antes porque tinha medo de ser desacreditada por ele ser conhecido. "A gente vive num país machista e somos criados nessa cultura. Eu tinha medo de que, pelo fato de ele ser homem e eu mulher, e a gente quase nunca ter voz e espaço, eu pensei 'tenho que provar que isso acontece e que ele faz isso comigo.' Se fosse só minha palavra contra a dele, eu ia viver tentando provar."
A gota d'água para a denúncia, afirmou ela, foi a última agressão que sofreu em 1º de julho. "Eu entendi que ele fazia aquilo porque queria, não tinha motivo".

BOICOTE

Após a divulgação de vídeos em que DJ Ivis aparece agredindo a ex-mulher, o músico, conhecido como astro da pisadinha, foi afastado neste domingo (11) de todos os compromissos profissionais pela produtora Vybbe, responsável pelo gerenciamento da carreira dele.
Produtor, cantor, compositor e tecladista, o artista emplacou hits como "Volta Bebê, Volta Neném", "Não Pode se Apaixonar" e "Volta Comigo BB" .

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Nas imagens, Pamella aparece levando chutes, socos e empurrões dele. A Polícia Civil do Ceará, onde a violência teria ocorrido, investiga o caso.
DJ Ivis postou vídeos afirmando que há acontecimentos que não aparecem nas imagens reveladas pela ex-mulher. "Eu sempre apanhei com a minha filha no braço, alguém tem noção do que é isso?", ele pergunta em um vídeo em que a arquiteta aparece tentando dar tapas nele, com a filha no colo.
DJ Ivis é afastado após vídeos de agressões
DJ Ivis é afastado após vídeos de agressões Crédito: Reprodução/Instagram
"Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo, nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças", afirmou.
De acordo com a versão do artista, a ex-mulher o impedia de sair de casa e fazia ameaças contra a própria vida e dizia que sumiria com a filha por não admitir o fim do relacionamento. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrências sobre o caso.
"Saí de casa e tenho assumido todas as despesas da filha. Foi feita a denúncia, mas ainda não fui ouvido. Tudo será devidamente provado e esclarecido com o tempo", ele disse

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