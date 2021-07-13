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Abaixo a violência!

Rádios da Rede Gazeta suspendem músicas de DJ Ivis, acusado de agressão contra a ex-mulher

Todas as emissoras do grupo - Litoral FM, Mix FM e Gazeta FM - retiraram da programação músicas com autoria ou participação do artista cearense

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:52

Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:52
Rádios da Rede Gazeta suspendem músicas de DJ Ivis, acusado de agressão
Rádios da Rede Gazeta suspendem músicas de DJ Ivis, acusado de agressão Crédito: Reprodução/Instagram @djivis
A Rede Gazeta não tolera nenhum tipo de ato de violência, misoginia ou preconceito. Por este motivo, e tendo em vista as flagrantes agressões do DJ Ivis a sua ex-mulher, Pamella Holanda, todas as rádios da Rede Gazeta - Litoral FM, Mix FM e Gazeta FM - retiraram da programação músicas com autoria ou participação do artista.
A suspensão vale até que as investigações sobre o assunto tenham desfecho na esfera judicial. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o artista agredindo a ex-mulher na frente da filha, um bebê de nove meses.

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A Rede Gazeta reitera seu compromisso com os capixabas e com a defesa de uma sociedade mais justa para todos. Valores como o respeito e a liberdade fazem parte do DNA do grupo.
Através de projetos como o "Todas Elas", do site A Gazeta, a empresa reforça seu posicionamento contra todo e qualquer tipo de violência, assim como endossa ações de educação e conscientização que valorizem as mulheres.

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