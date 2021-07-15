Com apartamento em Nova York, Luciana Gimenez busca casa em Aspen

Luciana Gimenez está buscando uma casa de férias para comprar em Aspen, nos Estados Unidos. Segundo informações da NaTelinha, do Uol, a apresentadora quer um local para curtir com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo.
De acordo com a publicação, Gimenez estaria encantada com a beleza do local, que é tradicional point de quem gosta de esquiar. O destino foi tão visitado nos últimos meses que já é classificado como queridinho para os brasileiros entre os corretores de alto padrão.
Ainda segundo a NaTelinha, a apresentadora irá se encontrar com Tony Marx, um amigo que é também consultor imobiliário, para ver opções de moradias à venda na localidade.
Luciana já tem um apartamento em Nova York, onde o primeiro filho, Lucas, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger, mora desde 2018. A ideia de comprar a casa é ter um endereço de inverno para ir com os filhos, que são americanos. Os dois podem entrar e sair do país sem a necessidade de visto ou quarentena, direito que Gimenez também adquiriu, já que é mãe de filhos nascidos nos Estados Unidos.