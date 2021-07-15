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Com apartamento em Nova York, Luciana Gimenez busca casa em Aspen

Apresentadora estaria procurando endereço de inverno nos Estados Unidos para curtir com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo, que são americanos. Gimenez também tem "free pass" no país por ser mãe de meninos que nasceram lá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:22

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:22

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez está buscando uma casa de férias para comprar em Aspen, nos Estados Unidos. Segundo informações da NaTelinha, do Uol, a apresentadora quer um local para curtir com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo. 
De acordo com a publicação, Gimenez estaria encantada com a beleza do local, que é tradicional point de quem gosta de esquiar. O destino foi tão visitado nos últimos meses que já é classificado como queridinho para os brasileiros entre os corretores de alto padrão. 
Ainda segundo a NaTelinha, a apresentadora irá se encontrar com Tony Marx, um amigo que é também consultor imobiliário, para ver opções de moradias à venda na localidade. 

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Luciana já tem um apartamento em Nova York, onde o primeiro filho, Lucas, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger, mora desde 2018. A ideia de comprar a casa é ter um endereço de inverno para ir com os filhos, que são americanos. Os dois podem entrar e sair do país sem a necessidade de visto ou quarentena, direito que Gimenez também adquiriu, já que é mãe de filhos nascidos nos Estados Unidos.

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