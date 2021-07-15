Com apartamento em Nova York, Luciana Gimenez busca casa em Aspen

A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Luciana Gimenez está buscando uma casa de férias para comprar em Aspen, nos Estados Unidos. Segundo informações da NaTelinha, do Uol, a apresentadora quer um local para curtir com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo.

De acordo com a publicação, Gimenez estaria encantada com a beleza do local, que é tradicional point de quem gosta de esquiar. O destino foi tão visitado nos últimos meses que já é classificado como queridinho para os brasileiros entre os corretores de alto padrão.

Ainda segundo a NaTelinha, a apresentadora irá se encontrar com Tony Marx, um amigo que é também consultor imobiliário, para ver opções de moradias à venda na localidade.