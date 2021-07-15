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Após "No Limite"

Carol Peixinho sobre capixaba Arcrebiano: "Homem alto, forte, competitivo"

Ex-BBB que foi eliminada de No Limite, reality também da Globo, falou com Bruno de Luca sobre a relação com o crossfiteiro e com o apresentador André Marques após sair do confinamento de resistência

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:11
No Limite: a participante Carol Peixinho
Multishow/Reprodução Crédito: Multishow/Reprodução
Carol Peixinho foi a entrevistada de Bruno de Luca, na noite desta quarta-feira (14), na live do eliminado, que vai ao ar no Instagram do Multishow. Além de comentar sua participação no reality No Limite, Carol ainda falou sobre sua relação com o participante Bil Araújo, de quem ela ficou muito próxima no confinamento de resistência.
Embora os fãs da atração estivessem shippando muito os dois como um casal, Carol deixou claro que não há nada além de amizade.
“Não foi flerte. Foi uma parceria de convívio, de ajuda, de ‘broderagem’, de você ter um parceiro que te ajude no dia a dia com as coisas e que esteja ali do seu lado. Ele era uma figura muito importante na tribo, porque era um homem alto, forte, competitivo e todo mudo sentiu muito a saída dele. Mas não rolou flerte, foi só aquilo ali mesmo que vocês viram. Aqui fora cada um está com sua vida, sua história e está tudo certo”, disse a bonita sobre o capixaba. 

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Ela ainda comentou o superelogio que ganhou do apresentador André Marques após sua eliminação. “Eu fiquei muito feliz com as palavras dele. Realmente é um cara que a recíproca (dos elogios) é total verdadeira. Um cara que admiro e acompanho há tantos anos… Eu o admiro muito como pessoa, como profissional, que leva a vida leve”, afirmou.

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