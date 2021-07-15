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Em Miami

Corpos são encontrados em mansão Versace um dia antes dos 24 anos da morte de Gianni

Dois homens mortos foram achados em um quarto da residência que pertencia a Gianni Versace, na Flórida (EUA)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 11:08
Fachada da mansão que era de Gianni Versace, em Miami, nos Estados Unidos. Agora local funciona como hotel e cerimonial
Fachada da mansão que era de Gianni Versace, em Miami, nos Estados Unidos. Agora local funciona como hotel e cerimonial Crédito: Gabriela Kuru Giampietro/Reprodução/Instagram @versacemansionofficial
Dois homens mortos foram encontrados na antiga mansão de Gianni Versace, que agora funciona como o hotel The Villa Casa Casuarina, em Miami, nos Estados Unidos. Os corpos foram achados em um dos quartos por uma camareira na tarde desta quarta (14), um dia antes do aniversário de morte do designer italiano.
Segundo informações da NBC News, a polícia ainda não deu detalhes sobre a causa das mortes. 
Nesta quinta (15), faz 24 anos que Gianni Versace morreu no mesmo local. O estilista foi morto a tiros no dia 15 de julho de 1997 por Andrew Cunanan na frente da mansão quando voltava de uma caminhada. O assassino cometeu suicídio oito dias depois do crime. 

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A mansão foi construída em 1930 e comprada por Gianni em 1992. Depois de sua morte, foi vendida novamente e transformada, então, em hotel e cerimonial. 
Donatella Versace, irmã de Gianni, postou uma homenagem ao estilista nas redes sociais. 

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