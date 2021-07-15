Felipe Neto debocha de internação de Bolsonaro: "Deixar de ser maricas"

O youtuber Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto

Felipe Neto criou um verdadeiro ringue na internet na última quarta-feira (15). O crítico do governo federal citou o nome do presidente Jair Bolsonaro após sua internação de emergência e acabou sendo alvo de ataques de apoiadores.

Além de compartilhar a foto do chefe de Estado enquanto realizava uma bateria de exames, o youtuber ainda legendou o post de uma forma para lá de polêmica.

"E dai? Lamento. Quer que eu faça o quê? Tem que deixar de ser 'maricas'. Nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de 'mimimi'. Vai ficar chorando até quando?", escreveu, ironizando falas que já foram ditas pelo próprio Bolsonaro.