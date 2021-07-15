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Felipe Neto debocha de internação de Bolsonaro: "Deixar de ser maricas"

Youtuber compartilhou uma foto do presidente da República realizando bateria de exames e acabou gerando polêmica ao reproduzir falas que o próprio Bolsonaro disse ao longo da pandemia da Covid-19

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 10:57
O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto criou um verdadeiro ringue na internet na última quarta-feira (15). O crítico do governo federal citou o nome do presidente Jair Bolsonaro após sua internação de emergência e acabou sendo alvo de ataques de apoiadores. 
Além de compartilhar a foto do chefe de Estado enquanto realizava uma bateria de exames, o youtuber ainda legendou o post de uma forma para lá de polêmica. 
"E dai? Lamento. Quer que eu faça o quê? Tem que deixar de ser 'maricas'. Nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de 'mimimi'. Vai ficar chorando até quando?", escreveu, ironizando falas que já foram ditas pelo próprio Bolsonaro. 

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O influencer, então, recebeu uma enxurrada de comentários negativos. Mais tarde, ele voltou à web para se explicar. "As pessoas não entenderam que eu não estava desejando mal algum para Jair Bolsonaro. Se chama deboche, caso não conheça. O que fiz foi apenas reutilizar as frases que ele falou ao abordar a pandemia", justificou. 

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