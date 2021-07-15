"Madame X": documentário sobre Madonna será lançado em outubro; veja trailer

O serviço de streaming Paramount+ vai lançar um documentário que oferece um vislumbre da vida pessoal de Madonna e seu trabalho na estrada. O braço de streaming da Viacom/CBS afirmou nesta quinta-feira (15), que "Madame X" fará sua estreia nos Estados Unidos, América Latina, Austrália, países nórdicos e Canadá a partir de 8 de outubro.
Filmado em Lisboa, o longa "captura a rara e arrebatadora atuação da ícone pop na turnê", segundo um comunicado à imprensa. O documentário vai apresentar 48 artistas no palco, incluindo os filhos de Madonna, músicos e dançarinos de todo o mundo.
De acordo com o serviço, o projeto levará "os espectadores a uma jornada tão atraente e audaciosa quanto a destemida personalidade de Madonna, Madame X, uma agente secreta que viaja pelo mundo, trocando de identidades, lutando pela liberdade e trazendo luz a lugares sombrios".
O longa chega 30 anos após o documentário inovador da estrela pop "Truth or Dare", narrando sua vida durante a turnê mundial de Blond Ambition. Seu último álbum, também chamado de "Madame X", conquistou o primeiro lugar na parada da Billboard 200, em 2019.