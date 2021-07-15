"Madame X": documentário sobre Madonna será lançado em outubro; veja trailer

O serviço de streaming Paramount+ vai lançar um documentário que oferece um vislumbre da vida pessoal de Madonna e seu trabalho na estrada. O braço de streaming da Viacom/CBS afirmou nesta quinta-feira (15), que "Madame X" fará sua estreia nos Estados Unidos, América Latina, Austrália, países nórdicos e Canadá a partir de 8 de outubro.

A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

Filmado em Lisboa, o longa "captura a rara e arrebatadora atuação da ícone pop na turnê", segundo um comunicado à imprensa. O documentário vai apresentar 48 artistas no palco, incluindo os filhos de Madonna, músicos e dançarinos de todo o mundo.

De acordo com o serviço, o projeto levará "os espectadores a uma jornada tão atraente e audaciosa quanto a destemida personalidade de Madonna, Madame X, uma agente secreta que viaja pelo mundo, trocando de identidades, lutando pela liberdade e trazendo luz a lugares sombrios".

There's only one Madonna. Are you ready for Madame X? Stream the new concert documentary on October 8, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/4N0zG6jKxe — Paramount+ (@paramountplus) July 15, 2021