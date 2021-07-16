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Bolsonaro surge internado e Sikêra Jr alfineta: "Deixa de ser frouxo"

Apresentador entrevistou o presidente da República nesta quinta-feira (15) ao vivo e aproveitou para dar uma bronca daquelas em Bolsonaro

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 10:44
Sikêra Jr entrevista o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele está internado em São Paulo
Sikêra Jr entrevista o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele está internado em São Paulo Crédito: Rede TV/Reprodução
Amigo pessoal de Jair Bolsonaro, o apresentador Sikêra Jr mostrou bom humor ao entrevistar o presidente da República ao vivo nesta quinta-feira (15). 
Direto do hospital em que está internado em São Paulo, Bolsonaro acabou levando uma bronca do comunicador. 
“Vou falar com o senhor da maneira que eu gosto de falar, me perdoe. Vamos deixar de ‘mimimi’, levanta logo daí. O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo. Fica aí fazendo manha. Está de atestado?”, disse o apresentador durante o Alerta Nacional. 
O chefe de Estado levou na esportiva os comentários e até se justificou: “Estou melhor agora, depois que comecei a falar com você”. 

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“Quero agradecer pela consideração com este velho e com o nosso público brasileiro. Conservador, patriota. Eu sei com quem eu me comunico”, aproveitou Sikêra Jr para agradecer. 

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