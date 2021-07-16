Bolsonaro surge internado e Sikêra Jr alfineta: "Deixa de ser frouxo"

Sikêra Jr entrevista o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele está internado em São Paulo Crédito: Rede TV/Reprodução

Amigo pessoal de Jair Bolsonaro, o apresentador Sikêra Jr mostrou bom humor ao entrevistar o presidente da República ao vivo nesta quinta-feira (15).

Direto do hospital em que está internado em São Paulo, Bolsonaro acabou levando uma bronca do comunicador.

“Vou falar com o senhor da maneira que eu gosto de falar, me perdoe. Vamos deixar de ‘mimimi’, levanta logo daí. O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo. Fica aí fazendo manha. Está de atestado?”, disse o apresentador durante o Alerta Nacional.

O chefe de Estado levou na esportiva os comentários e até se justificou: “Estou melhor agora, depois que comecei a falar com você”.