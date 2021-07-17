Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia grava CD: 'Para celebrar vida e arte'

Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, vai gravar um CD. A revelação foi feita pelo cantor e compositor Zé Ricardo em suas redes sociais. "Para celebrar vida e arte. Para celebrar a amizade", afirmou ele em post feito na noite desta sexta (16).
"Paulo Gustavo amava colocar Déa Lúcia para cantar. Ele sempre foi fã demais dela. Hoje, nos emocionamos vendo ela cantar. Vamos fazer um CD com a Déa! Para lembrar do Paulo e de todo amor que ele nos deixou de legado!", afirmou ele.
A mãe do humorista agradeceu ao músico também em suas redes sociais. "Obrigada por todo carinho comigo. Amo você e esses meninos músicos maravilhosos que tanto me apoiam", afirmou ela, que aparece acompanhada da filha, Jú Amaral, nas fotos.
Déa Lúcia, que inspirou a criação da personagem mais popular de seu filho, Dona Hermínia, chegou a dividir o palco com o ator cantando em turnê do espetáculo "O Filho da Mãe" e participou de uma banda que animava casamentos por anos.
A mãe do ator também cantou a música "Fascinação", de Elis Regina na missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, morto em maio, aos 42 anos, em decorrência de complicações após contrair a Covid-19. Ele ficou dois meses internado no Rio.