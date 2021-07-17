Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia grava CD: 'Para celebrar vida e arte'

Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, vai gravar um CD. A revelação foi feita pelo cantor e compositor Zé Ricardo em suas redes sociais. "Para celebrar vida e arte. Para celebrar a amizade", afirmou ele em post feito na noite desta sexta (16).

Paulo Gustavo com a mãe, Déa Lúcia Crédito: Reprodução/ Instagram @dealucia66

"Paulo Gustavo amava colocar Déa Lúcia para cantar. Ele sempre foi fã demais dela. Hoje, nos emocionamos vendo ela cantar. Vamos fazer um CD com a Déa! Para lembrar do Paulo e de todo amor que ele nos deixou de legado!", afirmou ele.

A mãe do humorista agradeceu ao músico também em suas redes sociais. "Obrigada por todo carinho comigo. Amo você e esses meninos músicos maravilhosos que tanto me apoiam", afirmou ela, que aparece acompanhada da filha, Jú Amaral, nas fotos.

Déa Lúcia, que inspirou a criação da personagem mais popular de seu filho, Dona Hermínia, chegou a dividir o palco com o ator cantando em turnê do espetáculo "O Filho da Mãe" e participou de uma banda que animava casamentos por anos.