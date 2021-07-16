Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidades aos papais!

Nasce Cris, primeiro filho de Bianca Andrade e Fred

Bebê nasceu na noite de quinta-feira (15), depois de 20 horas em trabalho de parto

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2021 às 18:36
Bianca Andrade anunciou nesta sexta-feira (16) o nascimento de Cris, seu primeiro filho com o youtuber Fred. O bebê nasceu nesta quinta (15), após 20 horas de trabalho de parto: "Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vidas. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais!"
Cris, filho de Bianca Andrade e Fred
Cris, filho de Bianca Andrade e Fred Crédito: Reprodução/ Instagram
Fred também compartilhou uma foto com Bianca e Cris, e na legenda escreveu: "E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família".
Bianca participou da edição de 2020 do "BBB" e anunciou a gravidez com Fred no ano passado, após a notícia ser vazada antes de o casal contar aos fãs. O chá revelação do bebê foi realizado no Maracanã, o mais importante estádio de futebol da história do esporte no Brasil, no Rio de Janeiro.
Em março, Fred mostrou que os dois eram "vizinhos": cada um tinha seu quarto na mansão em que moram.

Veja Também

"Foi só sexo pago", diz atriz pornô após briga com viúva de MC Kevin

Fim do casamento! Mumuzinho e Thainá Fernandes se separam

Filho biológico de Cid Moreira também acusa pai de não querer tê-lo como herdeiro

Bianca e Fred retomaram a relação publicamente após a participação dela no reality show da TV Globo, dentro de um relacionamento aberto, como ela mesma define.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados