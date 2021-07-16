Nasce Cris, primeiro filho de Bianca Andrade e Fred

Bianca Andrade anunciou nesta sexta-feira (16) o nascimento de Cris, seu primeiro filho com o youtuber Fred. O bebê nasceu nesta quinta (15), após 20 horas de trabalho de parto: "Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vidas. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais!"

Cris, filho de Bianca Andrade e Fred Crédito: Reprodução/ Instagram

Fred também compartilhou uma foto com Bianca e Cris, e na legenda escreveu: "E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família".

Bianca participou da edição de 2020 do "BBB" e anunciou a gravidez com Fred no ano passado, após a notícia ser vazada antes de o casal contar aos fãs. O chá revelação do bebê foi realizado no Maracanã, o mais importante estádio de futebol da história do esporte no Brasil, no Rio de Janeiro.

Em março, Fred mostrou que os dois eram "vizinhos": cada um tinha seu quarto na mansão em que moram.