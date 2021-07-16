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Acabou o amor

Fim do casamento! Mumuzinho e Thainá Fernandes se separam

Assessoria do ex-casal anunciou o divórcio após dois anos de união por meio de comunicado oficial enviado à imprensa. No anúncio, os dois alegam que continuam muito amigos

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:18
Casamento de Mumuzinho e Thainá Fernandes chega ao fim
Casamento de Mumuzinho e Thainá Fernandes chega ao fim Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o amor entre Mumuzinho e Thainá Fernandes. O ex-casal anunciou a separação por meio de um comunicado em comum. 
O fim do casamento vem à tona após dois anos de união. Pela assessoria, o ex-casal disse que os dois perceberam que se tornaram amigos e que não eram mais marido e mulher. 
"Infelizmente o nosso casamento chegou ao fim. Fomos grandes companheiros ao logo desse tempo, dividimos muitos momentos especiais mas, após muita conversa, decidimos que precisávamos cada um seguir o seu caminho", começa o comunicado. 
E continua: "O motivo da nossa decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade, não mais nos completando como marido e mulher". 

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"Nosso carinho e respeito ao que vivemos, bem como as nossas famílias, serão eternos. Fomos muito felizes neste tempo e por tudo que acrescentamos na história um do outro, nos dá a certeza que estaremos sempre ligados", finaliza. 

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