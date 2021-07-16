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Elisa Sanches

"Foi só sexo pago", diz atriz pornô após briga com viúva de MC Kevin

Elisa Sanches abriu o jogo sobre seu real relacionamento com MC Kevin, que morreu há dois meses no Rio de Janeiro. Ela e a viúva, Deolane Bezerra, se envolveram em barraco na época que vazou a suposta traição do funkeiro

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:36
A atriz pornô Elisa Sanches
A atriz pornô Elisa Sanches Crédito: Reprodução/Instagram @elisasanchessoficial
Elisa Sanches decidiu abrir o jogo sobre sua real relação com MC Kevin, que morreu há dois meses, no Rio de Janeiro. A atriz pornô revelou que Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, viu mensagens dele com ela no direct do Instagram. 
"Ela viu uma mensagem minha no direct dele mandando meu contato novo e aí achou que eu queria acabar com o relacionamento dos dois e foi me provocar. Mas eu não levei para o lado pessoal porque programa é sexo, programa não é relação afetiva, e isso eu deixei bem claro. Eu saí umas três vezes com o Kevin. Ele me contratou e foi só sexo pago", esclareceu Elisa em entrevista ao podcast Cortes do Barba. 

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Elisa ainda lembrou que em uma das saídas, ela e Kevin foram parar em uma festa na casa de Anitta, em condomínio de luxo da Barra da Tijuca. "Fomos de penetra. Eu, ele e uma galera. Chegando lá, Kevin se apresentou e foi barrado pela própria cantora. "Ela disse que não conhecia nenhum Kevin e que poderíamos ir embora. Ele ficou bem chateado, mas o empresário intercedeu e nós entramos na festa", disse. 

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