"Foi só sexo pago", diz atriz pornô após briga com viúva de MC Kevin

Elisa Sanches decidiu abrir o jogo sobre sua real relação com MC Kevin, que morreu há dois meses, no Rio de Janeiro. A atriz pornô revelou que Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, viu mensagens dele com ela no direct do Instagram.
"Ela viu uma mensagem minha no direct dele mandando meu contato novo e aí achou que eu queria acabar com o relacionamento dos dois e foi me provocar. Mas eu não levei para o lado pessoal porque programa é sexo, programa não é relação afetiva, e isso eu deixei bem claro. Eu saí umas três vezes com o Kevin. Ele me contratou e foi só sexo pago", esclareceu Elisa em entrevista ao podcast Cortes do Barba.
Elisa ainda lembrou que em uma das saídas, ela e Kevin foram parar em uma festa na casa de Anitta, em condomínio de luxo da Barra da Tijuca. "Fomos de penetra. Eu, ele e uma galera. Chegando lá, Kevin se apresentou e foi barrado pela própria cantora. "Ela disse que não conhecia nenhum Kevin e que poderíamos ir embora. Ele ficou bem chateado, mas o empresário intercedeu e nós entramos na festa", disse.