"Foi só sexo pago", diz atriz pornô após briga com viúva de MC Kevin

A atriz pornô Elisa Sanches Crédito: Reprodução/Instagram @elisasanchessoficial

Elisa Sanches decidiu abrir o jogo sobre sua real relação com MC Kevin, que morreu há dois meses, no Rio de Janeiro. A atriz pornô revelou que Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, viu mensagens dele com ela no direct do Instagram.

"Ela viu uma mensagem minha no direct dele mandando meu contato novo e aí achou que eu queria acabar com o relacionamento dos dois e foi me provocar. Mas eu não levei para o lado pessoal porque programa é sexo, programa não é relação afetiva, e isso eu deixei bem claro. Eu saí umas três vezes com o Kevin. Ele me contratou e foi só sexo pago", esclareceu Elisa em entrevista ao podcast Cortes do Barba.