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Capixaba Nicole Falcão se despede do The Voice Kids 2021

Ao som de "(I've Had) The time Of My Life, moradora de Vitória disputou vaga com João Vitor Kindel e Mirella Vallandro

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:54

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

16 ago 2021 às 12:54
A capixaba Nicole Falcão no The Voice Kids 2021
A capixaba Nicole Falcão no The Voice Kids 2021 Crédito: Reprodução/TV Globo
Nicole Falcão deu adeus à disputa do "The Voice Kids 2021". Após apresentação que arrancou aplausos dos jurados e plateia, a capixaba não foi escolhida por Carlinhos Brown para continuar no programa.
"Muito obrigada, Brown. Muito obrigada aos três (jurados) por terem virado, né. Quero agradecer muito a Deus, primeiramenteo, aos meus pais que tem me direcionado ate aqui, a minha mãe que tem vindo comigo, aos técnicos, a banda também, muito obrigado", disse Nicole ao se despedir do palco do programa.
No terceiro dia de Batalhas, Nicole cantou com João Vitor Kindel e Mirella Vallandro a canção "(I'Ve Had) The Time Of My Life", trilha sonora do filme Dirty Dancing. Tecendo elogios ao trio, Carlinhos chamou por João Vitor para continuar no seu time. "A escolha do dia de hoje é verdadeiramente técnica, fará com que todos vocês sigam forte e presente: João Vitor Kindel", anunciou Brown.
Nas redes sociais, a apresentação do trio foi bastante elogiada.
Ainda na internet, Nicole também agradeceu por sua participação no reality musical. "Que experiência incrível! Foram 3 tentativas e toda essa experiência já me deixa muiiito feliz! Estar no The Voice Kids, era um sonho e eu realizei! E ainda virei as três cadeiras", iniciou Nicole.
"Claro que fica um sentimento de 'poxaaa, queria continuar!' Mas graças a Deus foi tudo muito legal, aproveitei muito, fiz amigos, me diverti e ainda pude estar no time do Carlinhos Brown. A todos que torceram por mim, muito obrigada pelo carinho! Principalmente aos meus pais e aos capixabas, que foram super carinhosos comigo!", finalizou.
Moradora de Vitória, Nicole começou a se interessar pela arte por volta dos 6 anos, acompanhando o avô que, por hobby, toca violão. Nessa época, ela passou a fazer aulas de canto e piano.
Atualmente, Nicole é aluna do Projeto Vale Música – Núcleo Parque Botânico, e representa o Espírito Santo no reality The Voice Kids. A cantora capixaba é uma das revelações do projeto, no qual apresentou-se como solista nos concertos "Mundo Encantado Disney", "O Sítio do Picapau Amarelo" e "Natal In Jazz".

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