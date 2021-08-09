Chef capixaba lança livro com receitas à base de maconha

Nascido na Serra, Gustavo Colombeck especializou-se em culinária canábica Crédito: MolusComix/Divulgação

Acaba de chegar ao mercado editorial, em pré-venda on-line, uma novidade para quem gosta de encarar as panelas e experimentar novos sabores: o inusitado "Manual da Culinária Cannabica", um livro que reúne receitas elaboradas pelo chef brasileiro Gustavo Colombeck. Todas elas trazem um ingrediente em comum: a maconha.

Colombeck (sobrenome artístico criado por Gustavo a partir da expressão "bolar um beck", que significa fazer um baseado) é natural do Espírito Santo, nascido e criado na Serra, mas em 2016 mudou-se para o Uruguai.

Formado em Gastronomia em sua terra natal, ao chegar ao país onde o consumo da erva é permitido desde 2014, Gustavo percebeu uma oportunidade única de unir suas paixões: a maconha e a cozinha.

O chef conta que encontrava muitas pessoas vendendo cookies e brownies com maconha nas ruas e, por isso, decidiu inovar, fazendo o mesmo com os alfajores, o doce mais popular no Uruguai. Ele montou uma barraca em uma feira e no primeiro dia vendeu toda a sua produção.

Em poucos meses, Colombeck tornou-se uma referência na culinária canábica em todo o mundo. "Queria muito viver a experiência de morar num lugar onde o cultivo e o consumo da ganja não fossem criminalizados, como no Brasil. Também viajei pela Europa, estive em cidades como Barcelona, Amsterdam e Lisboa visitando clubes e conhecendo os chefs que se arriscaram na culinária cannabica", conta.

FINANCIAMENTO COLETIVO

Agora, essas experiências profissionais de Colombeck podem ir para as mãos dos leitores. Desde o dia 6 de agosto, está no ar o financiamento coletivo para que a publicação do livro "Manual da Culinária Cannabica" seja possível.

"As 40 receitas que compõem este livro foram criadas durante minhas viagens e no meu projeto 'Chef Weed House', no qual o desafio é chegar na casa de alguém e cozinhar com maconha usando os ingredientes que se tem à mão. A vida me preparou para o improviso", pontua.

Salada Kush: receita de Colombeck faz parte do "Manual da Culinária Cannabica" Crédito: MolusComix/Divulgação

O "Manual da Culinária Cannabica" vai muito além dos populares brisadeiros. Traz receitas de molhos, entradas, pratos principais, sobremesas, sucos, drinks, chás e cafés, isso porque, segundo Colombeck, a planta é versátil: "Flor, folha, semente, terpenos, THC e CBD, tudo pode ser usado para explorar o sabor, o aroma e, claro, a chapação. O resultado é incrível e as receitas são fáceis", garante.

Para garantir um exemplar do "Manual da Culinária Cannabica", basta acessar este link . O Catarse funciona como uma plataforma de financiamento para ideias criativas, em forma de pré-venda.

Nas primeiras 48 horas o livro pode ser apoiado por R$ 90 (aproximadamente 30% de desconto), e no decorrer da campanha por R$ 105 (aproximadamente 20% de desconto). A versão digital do livro fica por R$ 50.