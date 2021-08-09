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Espetáculo

'Vírgula', da capixaba Sandra Motta, volta à cena em formato on-line

Montagem de dança-teatro, que relata a história de superação de um câncer, ficará disponível por um mês no YouTube

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 15:06
Espetáculo
Espetáculo "Vírgula", com a bailarina Sandra Motta Crédito: THIERS TURINI/Divulgação
A história de superação da bailarina Sandra Motta sai dos palcos e ganha a internet. O espetáculo "Vírgula", em que ela retrata sua experiência após receber o diagnóstico de câncer de mama, será apresentado no YouTube, ficando disponível de 13 de agosto a 13 de setembro.
A peça mostra com naturalidade uma mulher mastectomizada, que faz uma importante reflexão sobre as adversidades da vida. Nela, Sandra relata como lidou com a descoberta do câncer, o período do tratamento, a cura e como isso mudou a forma como ela passou a enxergar a vida.
A versão on-line é uma edição especial do espetáculo que também é acessível para Libras. "Fizemos uma adaptação para que o público tenha uma experiência diferenciada no on-line. Mesmo assim, mantivemos a emoção, a leveza e o humor do espetáculo. Quando pensamos no digital, precisamos de outro olhar sobre a obra e a colaboração de outros profissionais. Isso foi fundamental para manter a qualidade", comenta a diretora Artística e Produtora, Luana Eva.
O projeto foi contemplado pelo Edital 030/201 9 - Setorial de Dança, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), executado pela Secretaria da Cultura (Secult), que, além da peça, conta com outras ações, como curso on-line e gratuito sobre prevenção de lesões na dança - realizado no último dia 7 - e o bate-papo com a equipe, que será transmitido no dia 11 de agosto, às 20 horas, no Portal Produtora Cultural no Instagram.
“Eu não imaginava ter a mesma emoção gravando, como é quando o público está ali presente. Não esperava sentir a mesma emoção. É uma coisa que me encanta muito, porque quando apresentamos dentro de um teatro existe um limite de público e indo para as redes sociais não imaginamos onde o projeto pode chegar. Eu espero, de verdade, que chegue aos corações que precisam assistir o ‘Vírgula’”, explica a bailarina Sandra Motta.
*Com informações da Secult

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