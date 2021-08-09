Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Jefinho Faraó lança "Deus Quem Manda": "Gosto de navegar em mares diferentes"

Música ainda traz o primeiro clipe da carreira do cantor do Bonfim

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 10:56

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 ago 2021 às 10:56
Jefinho Faraó no clipe de
Jefinho Faraó no clipe de "Deus Quem Manda" Crédito: Embraza Records/YouTube
Jefinho Faraó é só alegria. Na última semana ele lançou "Deus Quem Manda", em parceria com Paulinho DJ, música que chega com o seu primeiro clipe na carreira de quase três décadas e dono de hits como "Pastor Marginal" (1995) e "Faraó" (1997).
"É um feito incrível! Sonho com isso, em me ver em meu próprio trabalho! Eu venho de década de 1990 e ter um videoclipe na época da fita cassete era um marco incrível. Estou começando a me realizar", comenta o funkeiro, explicando que o vídeo ainda foi gravado na comunidade do Bonfim, em Vitória. A direção é de Gabriel Fernandes.
"Deus Quem Manda" narra a história de um menino sofredor, invejado e que deu a volta por cima. O trabalho tem assinatura da Embraza Records e produção musical do Paulinho DJ.
A música remete ao período vivido por Jefinho na pandemia e traz um som mais lento e arrastado, misturando o funk e o trap, chegando a uma sonoridade R&B. "Deus que manda é um som baseado no agora, na cara do funk de agora: essa lentidão, essas verdades. Isso, às vezes, acelera. Eu amo essas mudanças bruscas que o funk tem", explica Jefinho.
"Sempre gostei de navegar em mares diferentes: funk, rap, trap, som periférico. A novidade me fascina. Mesmo sendo da antiga, o funk é um pé na porta", diz Faraó aos risos.
E os fãs podem esperar mais do capixaba. "Tenho lançamentos junto a Embraza Records. São lançamentos nos quais já vinha me programando e sonhando com isso. Parcerias com nomes como Soltos & Prensados, J3, Barol Beats, Faraó & Funk Retrô feat Malu, Adikto, Dudu MP, Gabriel Ruy, Mister Fax , Lekão MC , Cicerone Mc Sp, Marcos Bifão. Tô bem feliz!?", questiona com tom de felicidade pelos feitos adquiridos durante a pandemia.
Em tanto tempo de carreira, não podemos deixar de perguntar. Quais das músicas lançadas, Jefinho mais se identifica: "Não é só um, são dois sons que amo e guardo como vitórias: "Rap do Pastor marginal" e "Faraó". Ainda trago os anos 1990 com o meu início e inspiração, são tempos que não voltam mais".

Veja Também

Jefinho Faraó faz live de funk retrô para celebrar 25 anos de carreira

Com a prisão de Crivella, funk capixaba "Pastor Marginal" volta a bombar nas redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura funk Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados