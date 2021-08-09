Jefinho Faraó lança "Deus Quem Manda": "Gosto de navegar em mares diferentes"

Jefinho Faraó no clipe de "Deus Quem Manda" Crédito: Embraza Records/YouTube

Jefinho Faraó é só alegria. Na última semana ele lançou "Deus Quem Manda", em parceria com Paulinho DJ, música que chega com o seu primeiro clipe na carreira de quase três décadas e dono de hits como "Pastor Marginal" (1995) e "Faraó" (1997).

"É um feito incrível! Sonho com isso, em me ver em meu próprio trabalho! Eu venho de década de 1990 e ter um videoclipe na época da fita cassete era um marco incrível. Estou começando a me realizar", comenta o funkeiro, explicando que o vídeo ainda foi gravado na comunidade do Bonfim, em Vitória. A direção é de Gabriel Fernandes.

"Deus Quem Manda" narra a história de um menino sofredor, invejado e que deu a volta por cima. O trabalho tem assinatura da Embraza Records e produção musical do Paulinho DJ.

A música remete ao período vivido por Jefinho na pandemia e traz um som mais lento e arrastado, misturando o funk e o trap, chegando a uma sonoridade R&B. "Deus que manda é um som baseado no agora, na cara do funk de agora: essa lentidão, essas verdades. Isso, às vezes, acelera. Eu amo essas mudanças bruscas que o funk tem", explica Jefinho.

"Sempre gostei de navegar em mares diferentes: funk, rap, trap, som periférico. A novidade me fascina. Mesmo sendo da antiga, o funk é um pé na porta", diz Faraó aos risos.

E os fãs podem esperar mais do capixaba. "Tenho lançamentos junto a Embraza Records. São lançamentos nos quais já vinha me programando e sonhando com isso. Parcerias com nomes como Soltos & Prensados, J3, Barol Beats, Faraó & Funk Retrô feat Malu, Adikto, Dudu MP, Gabriel Ruy, Mister Fax , Lekão MC , Cicerone Mc Sp, Marcos Bifão. Tô bem feliz!?", questiona com tom de felicidade pelos feitos adquiridos durante a pandemia.