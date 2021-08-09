Anchieta abre edital para projetos culturais de até R$ 5 mil

Prefeitura de Anchieta Crédito: PMA

A Prefeitura de Anchieta abriu edital para seleção de projetos culturais on-line com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. Ao todo, são R$ 48,8 mil disponibilizados para propostas de R$ 2 mil a R$ 5 mil.

De acordo com o órgão, serão selecionados 16 projetos nas seguintes categorias artísticas: teatro (1), dança (1), música (4), audiovisual (3), artesanato (3), cultura popular tradicional (2) e literatura (2). As inscrições vão de 16 a 27 de agosto, no site da Prefeitura de Anchieta.

"O foco principal é dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19", diz a prefeitura.

QUEM PODE PARTICIPAR

Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e morarem no município por, pelo menos, dois anos. Os interessados deverão possuir inscrição no Cadastro municipal dos trabalhadores Culturais de Anchieta ou no Mapa da Cultura Estadual.

Além dessas comprovações citadas, deverão propor uma atividade online solo ou em grupo. O edital permite também que o inscrito utilize a verba para a manutenção de equipamentos, acervos e instrumentos necessários para a realização de suas atividades.

De acordo com o edital, após o término do prazo de inscrição, entra em cena a Comissão de Acompanhamento, Análise e Aprovação, composta por três agentes culturais reconhecidos e atuantes no Estado, que vão avaliar e pontuar os projetos inscritos, escolhendo assim os 16 proponentes aptos a receber os prêmios.

“É importante atentarmos para o objetivo deste edital de chamamento, que é emergencial e não somente de fomento, ou seja, tem como foco principal dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19. Recomendamos que os artistas levem isso em consideração na hora de realizar a inscrição”, destaca a gerente da pasta, Maria Fernanda Barros.