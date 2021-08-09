Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lei Aldir Blanc

Anchieta abre edital para projetos culturais de até R$ 5 mil

Edital vai contemplar 16 projetos, totalizando R$ 48 mil de recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 11:44

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:44

Prefeitura de Anchieta
Prefeitura de Anchieta Crédito: PMA
A Prefeitura de Anchieta abriu edital para seleção de projetos culturais on-line com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. Ao todo, são R$ 48,8 mil disponibilizados para propostas de R$ 2 mil a R$ 5 mil.
De acordo com o órgão, serão selecionados 16 projetos nas seguintes categorias artísticas: teatro (1), dança (1), música (4), audiovisual (3), artesanato (3), cultura popular tradicional (2) e literatura (2). As inscrições vão de 16 a 27 de agosto, no site da Prefeitura de Anchieta.
"O foco principal é dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19", diz a prefeitura.

QUEM PODE PARTICIPAR

Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e morarem no município por, pelo menos, dois anos. Os interessados deverão possuir inscrição no Cadastro municipal dos trabalhadores Culturais de Anchieta ou no Mapa da Cultura Estadual.
Além dessas comprovações citadas, deverão propor uma atividade online solo ou em grupo. O edital permite também que o inscrito utilize a verba para a manutenção de equipamentos, acervos e instrumentos necessários para a realização de suas atividades.
De acordo com o edital, após o término do prazo de inscrição, entra em cena a Comissão de Acompanhamento, Análise e Aprovação, composta por três agentes culturais reconhecidos e atuantes no Estado, que vão avaliar e pontuar os projetos inscritos, escolhendo assim os 16 proponentes aptos a receber os prêmios.
“É importante atentarmos para o objetivo deste edital de chamamento, que é emergencial e não somente de fomento, ou seja, tem como foco principal dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19. Recomendamos que os artistas levem isso em consideração na hora de realizar a inscrição”, destaca a gerente da pasta, Maria Fernanda Barros.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3536-2467 ou pelo e-mail: [email protected].

Veja Também

Livro é devolvido a biblioteca após ter sido emprestado há 50 anos

Vila das Artes: um oásis localizado em Jacaraípe, na Serra

Capixaba expõe pichação na reabertura do Museu da Língua Portuguesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cultura Lei Aldir Blanc
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados