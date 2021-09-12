Capixaba disputa prêmio no "Jogo de Panelas", do Mais Você

O capixaba Emerson, que mora em BH há 12 anos, e participa do Jogo de Panelas, do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Tem capixaba invadindo o "Jogo de Panelas Belo Horizonte", do Mais Você. Mas calma, Emerson é um morador da Capital mineira há 12 anos e tem passaporte para participar da edição. Conhecido como Comendador, o aposentado e integrante de um grupo de motoclube disputa o prêmio do reality culinário com Bia, Gustavo, Ed e Kátia.

Emerson é do tipo de gostar de cozinha para família e amigos. O prato que é seu carro chefe é a feijoada, mas no programa ele resolveu inovar a nossa moqueca capixaba.

Com o tema "Gastronomia de Estrada", ele serviu no jantar uma moqueca de frango - e com pimentão. "Ela utiliza todos os ingredientes da moqueca capixaba, porém ela é feita de frango", explica o Comendador.

Ana Maria, que sempre que pode dá uma passada por Guarapari para comer uma moqueca de verdade, já soltou ao avaliar o prato: "Não sei se é moqueca, mas está muito bom".

Ana Maria Braga experimenta a moqueca de frango do capixaba Emerson, participante do Jogo de Panelas Belo Horizonte Crédito: Reprodução/TV Globo

Segundo Emerson, ele gosta de testar e inventar receitas novas com o que tem na geladeira. Assim, o menu ainda teve de entrada um "Cê-vixi", uma espécie de ceviche de frango, além de um doce de abóbora de sobremesa.

Como soube esconder o ingrediente especial (a pimenta biquinho oferecida por Ana Maria Braga) e os demais participantes não acertaram, ele somou 28 pontos na avaliação dos colegas. Emerson está na frente com Gustavo no resultado, seguidos por Bia, que tem 27.

O resultado sai na próxima terça-feira (14), a partir das 9h30, no Mais Você. Isso porque ainda tem os jantares de Ed e Kátia a serem exibidos nesta segunda e na final. Será que teremos mais um capixaba vencedor do "Jogo de Panelas"?

EDIÇÃO GRAVADA ANTES DA PANDEMIA

A edição do "Jogo de Panelas Belo Horizonte" foi gravada antes da pandemia. Por isso, é possível ver os participantes em momentos de descontração e abraços.