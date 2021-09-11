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"Não gosto de café", diz filha de jornalista que fez Globo Repórter sobre o assunto

Filha de Mário Bonella rouba a cena em vídeo que o apresentador do Bom Dia ES vai agradecer o carinho pela reportagem

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:45

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

11 set 2021 às 13:45
Mario Bonella durante vídeo de agradecimento pela repercussão do Globo Repórter
Mario Bonella durante vídeo de agradecimento pela repercussão do Globo Repórter e após ser surpreendido por fala da filha Crédito: Instagram/@mariobonella
Vida de pai não é fácil. O jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta, que o diga. O apresentador do Bom Dia ES foi às redes sociais agradecer pela repercussão do Globo Repórter sobre cafés especiais, que ele participou, e foi surpreendido pela filha.
"Pessoal da Gazeta falou que houve muitos comentários positivos aprovando a reportagem ontem do café no Globo Repórter. Obrigado viu. É bom, né, divulgar o nosso Estado", disse o apresentador quando foi interrompido pela pequena.
"Mas eu não gostei. Passou muito tarde e eu não gosto de café", disse de forma espontânea, a jovem que gravava o pai. Na sequência, Bonela fala da necessidade de gravar outro vídeo.
Independente da pequena não ter conseguido assistir, o programa rendeu boa repercussão nas redes sociais durante sua exibição, nesta sexta-feira (10). Se você perdeu a reportagem, ela pode ser conferida no portal G1 e no Globoplay. Já prepara o café e boa diversão.

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