"Não gosto de café", diz filha de jornalista que fez Globo Repórter sobre o assunto

Vida de pai não é fácil. O jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta, que o diga. O apresentador do Bom Dia ES foi às redes sociais agradecer pela repercussão do Globo Repórter sobre cafés especiais, que ele participou, e foi surpreendido pela filha.
"Pessoal da Gazeta falou que houve muitos comentários positivos aprovando a reportagem ontem do café no Globo Repórter. Obrigado viu. É bom, né, divulgar o nosso Estado", disse o apresentador quando foi interrompido pela pequena.
"Mas eu não gostei. Passou muito tarde e eu não gosto de café", disse de forma espontânea, a jovem que gravava o pai. Na sequência, Bonela fala da necessidade de gravar outro vídeo.
Independente da pequena não ter conseguido assistir, o programa rendeu boa repercussão nas redes sociais durante sua exibição, nesta sexta-feira (10). Se você perdeu a reportagem, ela pode ser conferida no portal G1 e no Globoplay. Já prepara o café e boa diversão.