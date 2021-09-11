"Não gosto de café", diz filha de jornalista que fez Globo Repórter sobre o assunto

Mario Bonella durante vídeo de agradecimento pela repercussão do Globo Repórter e após ser surpreendido por fala da filha Crédito: Instagram/@mariobonella

Vida de pai não é fácil. O jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta, que o diga. O apresentador do Bom Dia ES foi às redes sociais agradecer pela repercussão do Globo Repórter sobre cafés especiais, que ele participou, e foi surpreendido pela filha.

"Pessoal da Gazeta falou que houve muitos comentários positivos aprovando a reportagem ontem do café no Globo Repórter. Obrigado viu. É bom, né, divulgar o nosso Estado", disse o apresentador quando foi interrompido pela pequena.

"Mas eu não gostei. Passou muito tarde e eu não gosto de café", disse de forma espontânea, a jovem que gravava o pai. Na sequência, Bonela fala da necessidade de gravar outro vídeo.