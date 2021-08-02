Repórter da Globo dá mortal ao vivo em jornal e dedica à Rebeca Andrade

Repórter do "RJ1", Diego Haidar relembra seu tempo de ginasta e faz bela exibição com mortal Crédito: Reprodução/TV Globo

O repórter da Globo Diego Haidar impressionou os telespectadores do jornal RJTV nesta segunda-feira (2) ao revelar que treinava ginástica artística em sua adolescência, e fazer um exercício durante a transmissão ao vivo. "Fica aí um incentivo para o esporte", diz ele, "dedico para a Rebeca".

Diego Haidar herói do RJTV. Rumo a Paris 2024! pic.twitter.com/h9LRDS2jJz — Erick Rianelli (@ErickRianelli) August 2, 2021

Haidar então fez um salto com mortal no ginásio, e afirmou: "é tipo andar de bicicleta, fazer mortal. Só que você precisa estar com o corpo em dia". Nas redes sociais, internautas se divertiram com o exercício do jornalista e querem ele nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

"O repórter Diego Haidar ao vivaço galera! Partiu Paris 2024!", escreveu uma. "Eu não sei dizer se o melhor dessa matéria do RJTV foi o desempenho do Diego Haidar ou a reação da Mariana Gross e Priscila Chagas", escreveu outra falando sobre as apresentadoras do jornal, que ficaram chocadas.

Eu não sei dizer se o melhor dessa matéria do #RJTV foi o desempenho do @diegohaidar 🤸🏻‍♂️ ou a reação da @ladygross e @priscilachagass 😲😂 pic.twitter.com/gm38qj4A08 — αη∂яєια вσяєαℓ 🚩 (@DeiaCardoso) August 2, 2021

"Gente o Diego Haidar é ginasta. Muito legal descobrir isso ao vivo", escreveu uma terceira.

Genteeeeee o Diego Haydar é ginasta hahahaga. Muito legal descobrir isso ao vivo no #RJ1 — Priscila Coellen (@priscilacoellen) August 2, 2021

"Estamos em choque e não é um surto coletivo! Nós vimos um repórter fazendo movimentos de ginástica artística ao vivo", pontuou outra.

Parabéns @diegohaidar 🥇 Estamos em choque e não é um surto coletivo! Nós vimos um repórter fazendo movimentos de ginástica artística AO VIVO no #RJ1 pic.twitter.com/TZlM8qrItE — Monique Esperando a Segunda Dose Fabelo (@MoniqueFabelo) August 2, 2021

Em seu Instagram, o jornalista compartilhou um vídeo fazendo um mortal na última quinta-feira (30). "Um #tbt olímpico, cravado, pré-pandêmico, pré-pança", escreveu na legenda, com a hashtag que significa "throwback thursday" ou "quinta-feira do retorno" em português.