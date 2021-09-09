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Força do café capixaba é pauta do "Globo Repórter" desta sexta (10)

Reportagens feitas no Espírito Santo foram produzidas por uma equipe da Rede Gazeta, com imagens gravadas em Alegre, Dores do Rio Preto, Muqui, Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:47

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

09 set 2021 às 15:47
Mário Bonella acompanha o trabalho da família Protazio no
Mário Bonella acompanha o trabalho da família Protazio no "Globo Repórter", que vai ao ar nesta sexta (10), na Rede Globo Crédito: Esther Radaelli
Quem não gosta de um bom cafezinho, não é? A delícia que veio das "Arábias" e fez do Brasil o maior produtor e exportador mundial (com cerca de 35% da produção do planeta) tem no Espírito Santo uma potência agrícola, afinal, o Estado é o maior produtor de café conilon do país e responsável por cerca de 75% dos grãos nacionais. 
Dados estatísticos - e geográficos - à parte, o cultivo do café capixaba será um dos destaques do "Globo Repórter" que vai ao ar na TV Globo nesta sexta-feira (10), logo após a novela "Império". E a TV Gazeta, claro, teve participação fundamental na construção jornalística do programa.
O jornalista Mário Bonella, o cinegrafista Rafael Zambe, a produtora Esther Radaelli e o operador de áudio Daivison Borges foram escalados pela "Plim Plim" e prepararam as reportagens especiais. A essência da cafeicultura capixaba vai ser, sim, destaque para o Brasil inteiro aplaudir. 

via GIPHY

Voltando o programa, o "Globo Repórter" mostrará a força do café no Espírito Santo e em Minas Gerais, outro grande produtor dos grãos no país. Serão dois repórteres no comando. No lado mineiro, a escalada foi a paulista Bruna Vieira. Pelo time do ES, está Mário Bonella, que também apresenta o "Bom Dia Espírito Santo", na TV Gazeta, e o "CBN Cotidiano", na rádio CBN Vitória.
Editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi falou da importância de ter uma equipe totalmente capixaba produzindo um especial para a Rede Globo.  
"A TV Gazeta sempre teve uma tradição de fazer o 'Globo Repórter'. Estar no programa é uma chancela de um jornalismo de qualidade. Isso porque existem duas opções: ou a Rede Globo manda um repórter e utiliza parte da estrutura da afiliada ou faz como fez com a gente, quando a própria equipe local conduz o programa. Isso mostra um grau de confiança da Globo com a nossa capacidade de produzir um material de qualidade e que merece ser destacado”, apontou.
Produtora da parte capixaba da atração, Esther Radaelli dá detalhes (spoilers do bem!) do que poderá ser visto na telinha.  "Sobre a essência da cafeicultura capixaba, vamos mostrar o agricultor familiar, o café especial e as novas gerações que estão chegando em busca de inovar. Vamos ter o exemplo do Rafael, um degustador de Venda Nova do Imigrante que transformou uma van em laboratório de café. Ele entra em contato com compradores no exterior e ajuda os produtores a melhorar o processo da produção dos grãos”, explica.
No Estado, o jornalístico foi gravado em duas frentes, entre os meses de maio e junho. Uma primeira leva, contará a história do café em Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio. Na segunda rodada de gravações, as imagens foram captadas em Alegre, Dores do Rio Preto e Muqui
Equipe da Rede Gazeta produziu a parte capixaba do programa
Equipe da Rede Gazeta produziu a parte capixaba do programa "Globo Repórter", da Rede Globo Crédito: Gabriel Protazio
Vamos conhecer histórias pertinentes, como um grupo de mulheres de Muqui que produzem um café de qualidade, 100% conilon. Também desperta curiosidade a história da família Protazio, de Dores do Rio Preto.
"Eles mostram a força familiar do café capixaba. O cultivo começou com o patriarca, Manoel, e passou para todos os membros da família. Ao lado dos filhos, hoje produzem um café arábica especial, que já chegou a ser exportado", complementa Esther.

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