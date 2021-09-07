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Música

Palco Litoral 2021: inscrições terminam nesta sexta-feira (10)

Últimos dias para os interessados em mostrarem seu talento para todo o ES se cadastrarem na competição musical

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2021 às 08:00
Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha, 1º lugar no Palco Litoral
Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha, venceram o Palco Litoral em 2020 Crédito: Adessandro Reis
Se você canta bem e quer aquele empurrãozinho na carreira, é bom correr. Essa é a última semana de inscrições pra o Palco Litoral 2021, disputa de música popular que revela as novas vozes do Espírito Santo.
O vencedor deste ano irá gravar uma música que será executada na rádio Litoral, além de um videoclipe, ambos sob a responsabilidade do Estúdio Bravo, além de ter à disposição estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses.
Para garantir a sua vaga, basta ser do Estado e ter mais de 18 anos e se inscrever no site palco.litoralfm.com.br. O candidato ou dupla deverá enviar uma foto e gravar um vídeo, com 1 minuto de duração, dando uma breve apresentação e cantando um trecho de uma música - podendo ser de sua autoria ou qualquer outra.
Neste ano, a interação é o ponto alto e o público vai escolher os finalistas da competição através de votação no site do evento. Haverá também divulgação do Top 9 no Instagram da rádio Litoral FM, apresentação das histórias dos participantes no IGTV e um bate papo descontraído com os eliminados toda terça-feira.
Não perca a chance de participar da maior competição interativa de música popular do Espírito Santo. É a sua chance de ter seu talento reconhecido em todo o Estado. O grande vencedor será revelado dia 23 de outubro, em um programa ao vivo na TV Gazeta.

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EDIÇÃO 2020

A primeira edição do Palco Litoral aconteceu em 2020. Foram 557 inscrições em 51 municípios, de Norte a Sul do Espírito Santo. A grande final foi transmitida ao vivo pela TV Gazeta no dia 22 de agosto, alcançando 323 mil telespectadores. A competição teve mais de 95 mil votos na final. No total, foram mais de 175 mil votos durante todo o evento.
A dupla Thiarlys e Melina foi a grande vencedora, cantando na final o sucesso “O Nosso Santo Bateu”, da dupla Matheus e Kauan. O prêmio foi a gravação em estúdio profissional de uma música inédita do compositor Rafa Torres, lançada em maio de 2021, na rádio Litoral; e um videoclipe, lançado em julho de 2021, no Youtube da dupla.

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