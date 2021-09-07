Palco Litoral 2021: inscrições terminam nesta sexta-feira (10)

Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha, venceram o Palco Litoral em 2020 Crédito: Adessandro Reis

Se você canta bem e quer aquele empurrãozinho na carreira, é bom correr. Essa é a última semana de inscrições pra o Palco Litoral 2021, disputa de música popular que revela as novas vozes do Espírito Santo.

O vencedor deste ano irá gravar uma música que será executada na rádio Litoral, além de um videoclipe, ambos sob a responsabilidade do Estúdio Bravo, além de ter à disposição estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses.

Para garantir a sua vaga, basta ser do Estado e ter mais de 18 anos e se inscrever no site palco.litoralfm.com.br . O candidato ou dupla deverá enviar uma foto e gravar um vídeo, com 1 minuto de duração, dando uma breve apresentação e cantando um trecho de uma música - podendo ser de sua autoria ou qualquer outra.

Neste ano, a interação é o ponto alto e o público vai escolher os finalistas da competição através de votação no site do evento. Haverá também divulgação do Top 9 no Instagram da rádio Litoral FM, apresentação das histórias dos participantes no IGTV e um bate papo descontraído com os eliminados toda terça-feira.

Não perca a chance de participar da maior competição interativa de música popular do Espírito Santo. É a sua chance de ter seu talento reconhecido em todo o Estado. O grande vencedor será revelado dia 23 de outubro, em um programa ao vivo na TV Gazeta.

EDIÇÃO 2020

A primeira edição do Palco Litoral aconteceu em 2020. Foram 557 inscrições em 51 municípios, de Norte a Sul do Espírito Santo. A grande final foi transmitida ao vivo pela TV Gazeta no dia 22 de agosto, alcançando 323 mil telespectadores. A competição teve mais de 95 mil votos na final. No total, foram mais de 175 mil votos durante todo o evento.