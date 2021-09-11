"Deu até vontade de beber": internautas repercutem Globo Repórter sobre cafés do ES

A noite da última sexta-feira (10) foi momento de acompanhar de perto os detalhes da produção de café no país, com destaque para os especiais cultivados no Espírito Santo e Sul de Minas Gerais. Com ajuda da equipe da TV Gazeta, o Globo Repórter trouxe a história de brasileiros que dedicam a vida ao café e levam sabor e qualidade para o mundo e até inspirou internautas, que repercutiram o assunto nas redes sociais.
A trend foi marcada por elogios às reportagens. "O Globo Repórter hoje foi delicioso, sobre Café! Huuummm! Que delícia! Desde criança eu costumo tomar Café com Leite", publicou um internauta.
"Amei o Globo repórter de hoje. Só falando do café. Muito bom", elogiou outro.
Teve gente que curtiu ver a proximidade do assunto com sua vida e até mesmo ver parentes na telinha. "Minha mãe apareceu no Globo Repórter, caras. Eu tô tão orgulhosa!!", comentou uma internauta.
"Meu Muqui no #GloboReporter, aaaa que orgulho dessas mulheres!", comemorou outro.
Apareceram até elogios à beleza dos capixabas que apareceram no programa. "Tudo pra mim essa edição sobre plantação de café em terras capixabas!!! Café é bom demais. E essa galera do Espírito Santo é bem gata, hein #GloboReporter". Um olho no gato e outro no peixe, né Thales!
Também tiveram pessoas que indicaram o programa e algumas apareceram chateadas porque perderam o especial. "Assistiu o @GloboReporter de hoje? Só café, e dos bons, inclusive os do Sul de Minas", indicou Sergio Campos.
"Ontem teve um Globo Repórter sobre café e eu perdi ? vou ver hoje", lamentou outro, garantindo que vai ver no Globoplay.
Mas o programa ainda rendeu inspirações. Sim, teve internauta que agora está com vontade ir pro campo. "Essas plantações de café no Globo Repórter me deram vontade de ter uma fazenda de café #GloboReporter", escreveu Felipe Alves.
Teve gente que aproveitou para convencer os pais a gastarem mais um pouquinho mais para ter cafés de qualidade na mesa de casa. Olha a dica desta internauta: "Como convencer seus pais a comprar café especial. Coloque eles para assistir o globo repórter de hoje".
O programa até incentivou pessoas a se jogarem no agroturismo, pedindo sugestão de rotas em outros locais do país. "Onde é que tem rota de café pra fazer aqui na Bahia? Porque o Globo Repórter me engatilhou todinha", perguntou uma internauta.
Por falar em engatilhar, o que mais teve foi comentário de gente que, às 23h, queria tomar um cafezinho. "Parabéns Globo Repórter. Agora deu vontade de tomar café e eu tenho de acordar cedo. E se eu não dormir. Que se dane", disse Alexandre Machado. Esperamos que tenha acordado bem neste sábado.
"#GloboReporter falou só de café que deu vontade e vou tomar o ultimo do dia", comentou outro internauta.
"Que diabo esse Globo repórter mano, eu tô aguando querendo um café e são 11h da noite. Isso não é de deus não", comentou Larissa.
"Esse globo repórter vai fazer eu me levantar da cama e passar um café", comentou Rodrigo Alencar.
O Luís França foi outro que se rendeu a tomar um cafezinho. "Ninguém dorme direito hoje depois desse @GloboReporter sobre café. Teve umas três cenas que deu pra sentir daqui o cheiro do café! Licença, que vou ali na cozinha preparar um cafezinho... Seloco!
Por fim, a turma gostou da qualidade e enalteceu mais uma vez o trabalho dos jornalistas. "O #GloboRepórter tem a competência e poder de transformar qualquer assunto em algo interessante".
Ah, perdeu a exibição? Fique tranquilo, o programa pode ser visto no portal G1 e no Globoplay.