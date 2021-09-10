Casamentos às Cegas Brasil estreia dia 6 de outubro e terá 3 partes

Kleber Toledo e Camila Queiroz vão apresentar o reality "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix Crédito: Divulgação

O sucesso americano Casamentos às Cegas, da Netflix, vai ganhar sua versão brasileira a partir de 6 de outubro. A data foi antecipada para o jornal Folha de S.Paulo, pela plataforma, nesta sexta-feira (10), quando também foi divulgado o primeiro trailer da atração.

Com apresentação do casal de atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, serão dez episódios mostrando a trajetória de homens e mulheres que buscam relacionamentos baseados em uma conexão que vai além da aparência física. Os episódios serão liberados em três partes, nos dias 6, 13 e 20 de outubro.

A dinâmica será a mesma da versão americana, também conhecida como Love is Blind. Os participantes passarão dez dias conversando uns com os outros, em cabines, sem se ver, até estabelecerem laços emocionais e decidirem quem querem como marido e mulher. Só então poderão se encontrar fisicamente.

Mas a história não para aí. Após se conhecerem, vem o teste de fogo: os casais terão uma lua de mel, onde testarão suas conexões físicas, antes de voltarem para a vida real. Nessa parte, os testes são em meio a suas rotinas, trabalho, amigos e famílias, até a derradeira cerimônia de casamento, que pode acontecer ou não.

Esse é o primeiro trabalho do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo desde que deixaram os contratos de exclusividade com a Globo. Camila, no entanto, estará na nova temporada "Verdades Secretas 2", que deve estrear ainda nesse semestre na emissora. Já Toledo, estará na série "Maldivas", também da Netflix e ainda sem data de estreia.