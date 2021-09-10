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Netflix

Casamentos às Cegas Brasil estreia dia 6 de outubro e terá 3 partes

Reality da Netflix terá Camila Queiroz e Klebber Toledo na apresentação

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 14:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2021 às 14:05
Kleber Toledo e Camila Queiroz vão apresentar o reality
Kleber Toledo e Camila Queiroz vão apresentar o reality "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix Crédito: Divulgação
O sucesso americano Casamentos às Cegas, da Netflix, vai ganhar sua versão brasileira a partir de 6 de outubro. A data foi antecipada para o jornal Folha de S.Paulo, pela plataforma, nesta sexta-feira (10), quando também foi divulgado o primeiro trailer da atração.
Com apresentação do casal de atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, serão dez episódios mostrando a trajetória de homens e mulheres que buscam relacionamentos baseados em uma conexão que vai além da aparência física. Os episódios serão liberados em três partes, nos dias 6, 13 e 20 de outubro.
A dinâmica será a mesma da versão americana, também conhecida como Love is Blind. Os participantes passarão dez dias conversando uns com os outros, em cabines, sem se ver, até estabelecerem laços emocionais e decidirem quem querem como marido e mulher. Só então poderão se encontrar fisicamente.

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Mas a história não para aí. Após se conhecerem, vem o teste de fogo: os casais terão uma lua de mel, onde testarão suas conexões físicas, antes de voltarem para a vida real. Nessa parte, os testes são em meio a suas rotinas, trabalho, amigos e famílias, até a derradeira cerimônia de casamento, que pode acontecer ou não.
Esse é o primeiro trabalho do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo desde que deixaram os contratos de exclusividade com a Globo. Camila, no entanto, estará na nova temporada "Verdades Secretas 2", que deve estrear ainda nesse semestre na emissora. Já Toledo, estará na série "Maldivas", também da Netflix e ainda sem data de estreia.
"Vamos nos emocionar junto com estes solteiros que querem ser amados pelo o que verdadeiramente são. Imagina se entregar e casar com alguém que você nunca viu antes?", afirmou Klebber em fevereiro, quando foi anunciado no reality. "Um ambiente que não deixa dúvidas sobre as conexões que eles estão construindo", disse Camila.

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