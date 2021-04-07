Reality de relacionamento expõe pessoas nuas na TV e viraliza

Um reality show que coloca pessoas nuas no palco tem viralizado pelas redes sociais e chamado a atenção. O Naked Attraction já ganhou versões em vários países.
O programa, cuja versão italiana é apresentada por Nina Palmieri no canal Discovery+, tem tido trechos divulgados em grupos e na internet.
Na dinâmica da atração, todos os candidatos em busca de um parceiro ou parceira aparecem sem roupas durante todo o programa. O rosto só é revelado no final.
Seis participantes ficam dentro de caixas coloridas e respondem a perguntas sobre sua vida e personalidade. Os competidores podem ser heterossexuais, gays, pansexuais ou transexuais.
Dessa forma, a barriga, os piercings, as tatuagens e até o tipo de depilação servem de parâmetro para quem quer escolher um candidato dentro do programa.
O Naked Attraction (que em tradução livre significa atração nua) é de 2016 originalmente do Channel 4, do Reino Unido. Porém, já há versões dele em países como Alemanha, Dinamarca e Finlândia. Portugal estuda fazer a sua ainda esse ano.