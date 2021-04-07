AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Televisão

Reality de relacionamento expõe pessoas nuas na TV e viraliza

Naked Attraction faz competidores escolherem parceiro pelo corpo

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:04
Naked Attraction na Itália é apresentado por Nina Palmieri
Naked Attraction na Itália é apresentado por Nina Palmieri Crédito: Reprodução
Um reality show que coloca pessoas nuas no palco tem viralizado pelas redes sociais e chamado a atenção. O Naked Attraction já ganhou versões em vários países.
O programa, cuja versão italiana é apresentada por Nina Palmieri no canal Discovery+, tem tido trechos divulgados em grupos e na internet.
Na dinâmica da atração, todos os candidatos em busca de um parceiro ou parceira aparecem sem roupas durante todo o programa. O rosto só é revelado no final.
Seis participantes ficam dentro de caixas coloridas e respondem a perguntas sobre sua vida e personalidade. Os competidores podem ser heterossexuais, gays, pansexuais ou transexuais.
Dessa forma, a barriga, os piercings, as tatuagens e até o tipo de depilação servem de parâmetro para quem quer escolher um candidato dentro do programa.
O Naked Attraction (que em tradução livre significa atração nua) é de 2016 originalmente do Channel 4, do Reino Unido. Porém, já há versões dele em países como Alemanha, Dinamarca e Finlândia. Portugal estuda fazer a sua ainda esse ano.

Veja Também

"BBB 21": Globo exibe Conduru, no ES, e capixaba Arthur comemora

'The Voice +': Zé Alexanddre é o vencedor da primeira temporada

Dony De Nuccio vai apresentar reality tipo Irmãos à Obra no SBT

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TDAH: 5 sinais do transtorno que podem se manifestar no dia a dia
Márcio de Souza, pai de Caíque, lamentou a morte do filho
"Um dia você vai me ver na TV", lembra pai do repórter Caíque Verli
Sede da Logo Internet
Operadora de internet contrata novos profissionais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados