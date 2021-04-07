Reality de relacionamento expõe pessoas nuas na TV e viraliza

Naked Attraction na Itália é apresentado por Nina Palmieri Crédito: Reprodução

Um reality show que coloca pessoas nuas no palco tem viralizado pelas redes sociais e chamado a atenção. O Naked Attraction já ganhou versões em vários países.

O programa, cuja versão italiana é apresentada por Nina Palmieri no canal Discovery+, tem tido trechos divulgados em grupos e na internet.

Na dinâmica da atração, todos os candidatos em busca de um parceiro ou parceira aparecem sem roupas durante todo o programa. O rosto só é revelado no final.

Seis participantes ficam dentro de caixas coloridas e respondem a perguntas sobre sua vida e personalidade. Os competidores podem ser heterossexuais, gays, pansexuais ou transexuais.

Dessa forma, a barriga, os piercings, as tatuagens e até o tipo de depilação servem de parâmetro para quem quer escolher um candidato dentro do programa.