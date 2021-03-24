Dony De Nuccio vai apresentar reality tipo Irmãos à Obra no SBT

O SBT confirmou a contratação de Dony De Nuccio, 36, para comandar um programa na emissora em parceria com o canal Discovery Home e Health. O jornalista vai apresentar Te Devo Essa Brasil, versão brasileira da atração americana Celebrity IOU, dos irmãos gêmeos Drew e Jonathan Scott, conhecidos no Brasil pelo sucesso de Irmãos à Obra.
"É um sonho antigo trabalhar no SBT. Quando tinha 12 anos, eu mandei um vídeo para Silvio Santos dizendo que queria fazer parte do elenco da casa. Esse é um momento muito especial, um desafio gigantesco no entretenimento, de um projeto empolgante que já é sucesso internacional e que também será aqui", diz Dony De Nuccio, em comunicado enviado à imprensa.
"Estamos fazendo com todo carinho para que seja um programa inspirador para todos que assistirem", acrescenta o jornalista, ao ressaltar a parceria com o canal pago. "É gratificante comandar um programa que já nasce tão forte, com públicos e plataformas diferentes."
De acordo com o SBT, a cada episódio, uma celebridade terá a oportunidade de "expressar a sua profunda gratidão a uma pessoa que foi importante na vida dela, oferecendo uma reforma impressionante. Os famosos também colocarão mãos à obra para deixar essa transformação ainda mais emocionante.
A emissora confirmou também a contratação do arquiteto Renato Mendonça, apresentador do programa 24h Pra Redecorar, que será responsável por coordenar os projetos do novo reality. "Está caindo a ficha agora. Se no Discovery Home e Health já existe um reconhecimento grande do público, fico pensando o que será na TV aberta, onde a gente consegue atingir um público maior."
"São públicos diferentes e talvez de pessoas que tenham uma identificação maior do trabalho que está sendo desenvolvido, por ser um formato que envolve expectativas e sonhos. Sem dúvida estou bem emocionado e encorajado com tudo isso", diz Mendonça.
SAÍDA DA GLOBO
Dony De Nuccio entrou na Globo em 2011 como repórter do Jornal da Globo e passou por vários telejornais, como Bom dia São Paulo e SPTV. Além disso, o jornalista também foi comentarista de economia do Hora 1 (Globo) e apresentador do programa Conta Corrente, da GloboNews.
Em 2017, com a saída de Evaristo Costa da emissora, ele passou a apresentar o Jornal Hoje ao lado de Sandra Annenberg. Em abril de 2019, o jornalista pediu demissão da Globo após ter sido revelado que ele mantinha contratos com o banco Bradesco para produção de conteúdo. Segundo o site Notícias da TV, ele teria recebido R$ 7 milhões, em dois anos, para fazer vídeos, cartilhas e palestras.
"Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo", afirmou o jornalista na ocasião.