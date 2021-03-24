Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Te Devo Essa Brasil

Dony De Nuccio vai apresentar reality tipo Irmãos à Obra no SBT

"É um sonho antigo trabalhar no SBT. Quando tinha 12 anos, eu mandei um vídeo para Silvio Santos dizendo que queria fazer parte do elenco da casa", fala o jornalista

Publicado em 24 de Março de 2021 às 08:29

Agência FolhaPress

O jornalista Dony De Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio
O SBT confirmou a contratação de Dony De Nuccio, 36, para comandar um programa na emissora em parceria com o canal Discovery Home e Health. O jornalista vai apresentar Te Devo Essa Brasil, versão brasileira da atração americana Celebrity IOU, dos irmãos gêmeos Drew e Jonathan Scott, conhecidos no Brasil pelo sucesso de Irmãos à Obra.
"É um sonho antigo trabalhar no SBT. Quando tinha 12 anos, eu mandei um vídeo para Silvio Santos dizendo que queria fazer parte do elenco da casa. Esse é um momento muito especial, um desafio gigantesco no entretenimento, de um projeto empolgante que já é sucesso internacional e que também será aqui", diz Dony De Nuccio, em comunicado enviado à imprensa.
"Estamos fazendo com todo carinho para que seja um programa inspirador para todos que assistirem", acrescenta o jornalista, ao ressaltar a parceria com o canal pago. "É gratificante comandar um programa que já nasce tão forte, com públicos e plataformas diferentes."
De acordo com o SBT, a cada episódio, uma celebridade terá a oportunidade de "expressar a sua profunda gratidão a uma pessoa que foi importante na vida dela, oferecendo uma reforma impressionante. Os famosos também colocarão mãos à obra para deixar essa transformação ainda mais emocionante.
A emissora confirmou também a contratação do arquiteto Renato Mendonça, apresentador do programa 24h Pra Redecorar, que será responsável por coordenar os projetos do novo reality. "Está caindo a ficha agora. Se no Discovery Home e Health já existe um reconhecimento grande do público, fico pensando o que será na TV aberta, onde a gente consegue atingir um público maior."
"São públicos diferentes e talvez de pessoas que tenham uma identificação maior do trabalho que está sendo desenvolvido, por ser um formato que envolve expectativas e sonhos. Sem dúvida estou bem emocionado e encorajado com tudo isso", diz Mendonça.

SAÍDA DA GLOBO

Dony De Nuccio entrou na Globo em 2011 como repórter do Jornal da Globo e passou por vários telejornais, como Bom dia São Paulo e SPTV. Além disso, o jornalista também foi comentarista de economia do Hora 1 (Globo) e apresentador do programa Conta Corrente, da GloboNews.

Em 2017, com a saída de Evaristo Costa da emissora, ele passou a apresentar o Jornal Hoje ao lado de Sandra Annenberg. Em abril de 2019, o jornalista pediu demissão da Globo após ter sido revelado que ele mantinha contratos com o banco Bradesco para produção de conteúdo. Segundo o site Notícias da TV, ele teria recebido R$ 7 milhões, em dois anos, para fazer vídeos, cartilhas e palestras.
"Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo", afirmou o jornalista na ocasião.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos SBT Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados