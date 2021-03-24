"BBB 21": Sarah e Gil perdem popularidade com fim do G3

BBB 21: a sister Sarah Crédito: TV Globo/Reprodução

Não há dúvidas de que o G3 não existe mais. O trio, até então favorito no Big Brother Brasil 21 , não resistiu às discussões e a novas alianças, deixando Juliette Freire, 31, sozinha no favoritismo, pelo menos no que diz respeito à popularidade digital.

A paraibana, que iniciou o programa na 12ª colocação no IPD (Índice de Popularidade Digital), da Consultoria Quaest, lidera o ranking pela terceira semana consecutiva, enquanto Sarah Andrade, 29, e Gilberto Nogueira, 29, antes seus aliados, seguem em queda.

Juliette teve novamente nota máxima em engajamento (interação, comentários e curtidas), além de ter superado os 15 milhões de seguidores no Instagram --lembrando que ela tinha pouco mais de 4.000 quando foi anunciada no programa.

Já Sarah e Gil, que antes formavam o G3 ao lado da paraibana, mantiveram por mais uma semana a tendência de queda. A brasiliense perdeu mais uma posição, ficando em oitava, enquanto Gil despencou da sexta para a nona colocação do ranking.

Os deboches de Sarah sobre pandemia e declarações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro parecem ter colaborado para a queda da popularidade da consultora de marketing na web, perdendo 1,3 mi de seguidores no Instagram em duas semanas.

Gil, por outro lado, chegou a salvar Juliette do Paredão desta semana, mas nem isso impediu sua queda. Dentro da casa, no entanto, ele pode comemorar saldos positivos, além da liderança, ele faturou um carro após uma prova de mais de 13 horas.

Mas Juliette não é a única a se destacar no reality. Atrás dela, continuam o ator e cantor Fiuk, 30, e a influenciadora Viih Tube, 20. Essa última, subiu uma posição em relação à semana passada, superando o já eliminado Lucas Penteado, 24.

Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o IPD (Índice de Popularidade Digital) é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico posiciona os candidatos em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

PAREDÃO

E se Juliette conseguiu fugir do Paredão desta semana, salva por Gil, a disputa acabou ficando entre o músico Rodolffo Matthaus, 32; a atriz Carla Diaz, 30; e Fiuk, no que pode ser o Paredão mais imprevisível da temporada, segundo dados do IPD.

No que diz respeito à popularidade na web, Fiuk segue isolado lá no topo da lista e, consequentemente, com menores chances de ser eliminado. Já Carla e Rodolffo aparecem mais abaixo, apesar de Carla ainda assim superar o companheiro.

Carla, que ganhou o poder do Quarto Secreto após um Paredão falso subiu uma posição no IPD desta semana, ficando em sétima. Rodolffo também melhorou uma colocação, mas ficando ainda em 11º, o que indica sua possível eliminação.