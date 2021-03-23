Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Sharon Stone recebe a primeira dose de vacina contra Covid-19

Aos 63 anos, a atriz foi vacinada em Los Angeles, na Califórnia

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:01
A atriz Sharon Stone
A atriz Sharon Stone Crédito: Instagram/@sharonstone
Sharon Stone, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Los Angeles, Califórnia. A atriz publicou o momento em sua rede social neste sábado, 20.
Na legenda, ela escreveu: "Tomando minha primeira vacina". Os Estados Unidos já imunizaram 23% da população, mais de 2,5 milhões de pessoas por dia.
A atriz, que ganhou notoriedade com o filme Instinto Selvagem (1992) e foi sex symbol dos anos 1990, irá lançar a sua biografia The Beauty of Living Twice (A Beleza de Viver Duas Vezes) no final do mês de março. O livro já aponta na lista de best sellers em pré-venda da Amazon.

Veja Também

Maria Bethânia é vacinada contra a Covid-19 no Rio

Celso Zucatelli é internado por complicações do coronavírus

Martinho da Vila: "Negacionistas estão crescendo, mas temos que resistir"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados