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Saúde

Celso Zucatelli é internado por complicações do coronavírus

Apresentador da Record TV recebe oxigênio para equilibrar saturação

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:46
O apresentador da Record TV Celso Zucatelli, que está internado por causa da Covid-19
O apresentador da Record TV Celso Zucatelli, que está internado por causa da Covid-19 Crédito: Instagram/@zucatelli
Celso Zucatelli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para mandar uma mensagem para os fãs e seguidores em relação ao atual estado de saúde dele. O apresentador da Record TV testou positivo para o novo coronavírus na semana passada e teve de ser internado agora por causa de complicações.
Ele é o terceiro apresentador da emissora, em São Paulo, a contrair a Covid-19. Geraldo Luís e César Filho também tiveram quadros graves da doença, mas conseguiram se recuperar.
"Oi, minha gente amada. Eu tô bem, mas os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui hospital para me acompanhar de perto. Tô com oxigênio para equilibrar a saturação e fazendo fisioterapia respiratória. Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo pra casa. Com muita fé em Deus, vamos vencer", escreveu na legenda da foto em que aparece com um tubo de oxigênio nas narinas, deitado no leito de hospital.
O apresentador foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

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