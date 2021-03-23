Maria Bethânia é vacinada contra a Covid-19 no Rio

A cantora Maria Bethânia Crédito: Globo/Fábio Rocha

Chegou a vez de Maria Bethânia, 74, receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. A cantora foi imunizada nesta segunda-feira, 22, no drive thru do Parque Olímpico, localizada na zona oeste da capital fluminense.

No Instagram da dama da MPB, um vídeo mostra o momento da vacinação. "Vacinada! Maria Bethânia foi vacinada contra a COVID-19. Vacina sim! Viva o SUS!", diz a legenda. "Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia", completa a cantora, repetindo frase que havia apresentado em uma "live".