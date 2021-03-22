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Saúde

Agnaldo Timóteo volta para a UTI e apresenta melhora da Covid-19

O cantor, que está internado desde quarta-feira (17), deixou a UTI mas precisou retornar no dia seguinte; segundo seu assessor,  teve "uma pequena melhora"

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:09
O cantor Agnaldo Timóteo
O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
O cantor Agnaldo Timóteo, 84, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva neste sábado (20), devido a complicações da Covid-19. O cantor, que está internado desde quarta-feira (17), deixou a UTI na sexta-feira (19), mas precisou retornar no dia seguinte.
Procurado pelo Estadão, o assessor de imprensa e sobrinho do artista, Timotinho, enviou uma atualização do estado de saúde de Agnaldo nesta segunda-feira, 22. Segundo ele, o cantor teve "uma pequena melhora da covid".
"Agnaldo Timóteo segue internado na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem uma pequena melhora da covid-19. A família agradece o apoio e a solidarização de todos", disse Timotinho.
O artista já havia tomado a primeira dose da vacina contra a doença no dia 15 de março, mas contraiu o vírus antes de receber a segunda dose do imunizante.
A notícia da internação de Agnaldo Timóteo foi dada pelo sobrinho, nas redes sociais na quinta-feira, 18. Na legenda da publicação, Timotinho agradeceu as correntes de oração dos fãs e amigos e os cuidados da equipe médica.
"Uma imensa corrente de fé está sendo formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde. A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para a Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo", escreveu ele.

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