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Agnaldo Timóteo diz ter mágoa de Roberto Carlos: 'Deselegante'

Em entrevista ao Domingo Espetacular, cantor disse que Roberto Carlos foi deselegante com ele ao relembrar carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:58

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:58

Os cantores Agnaldo Timóteo e Roberto Carlos
Os cantores Agnaldo Timóteo e Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA
Agnaldo Timóteo relembrou a carreira afirmando que tem uma mágoa grande de Roberto Carlos
"Roberto Carlos foi imperdoavelmente deselegante comigo durante a minha carreira. Nunca me deu a honra para gravar uma música com ele. E eu gravei várias músicas dele", disparou o cantor, que também falou sobre sua recuperação desde que sofreu um AVC em maio do ano passado, ao Domingo Espetacular, de TV Record. 

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Aos 83 anos, Agnaldo disse que está totalmente recuperado e até riu quando questionado sobre os boatos de sua morte: "Mentira! Publicaram para vender jornais". 

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