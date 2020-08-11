Agnaldo Timóteo diz ter mágoa de Roberto Carlos: 'Deselegante'

Agnaldo Timóteo relembrou a carreira afirmando que tem uma mágoa grande de Roberto Carlos.
"Roberto Carlos foi imperdoavelmente deselegante comigo durante a minha carreira. Nunca me deu a honra para gravar uma música com ele. E eu gravei várias músicas dele", disparou o cantor, que também falou sobre sua recuperação desde que sofreu um AVC em maio do ano passado, ao Domingo Espetacular, de TV Record.
Aos 83 anos, Agnaldo disse que está totalmente recuperado e até riu quando questionado sobre os boatos de sua morte: "Mentira! Publicaram para vender jornais".