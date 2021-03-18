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Saúde

Agnaldo Timóteo é internado na UTI por complicações da Covid-19

Sobrinho diz que estado de saúde é estável

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:20
O cantor Agnaldo Timóteo
O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
O cantor Agnaldo Timóteo, 84, está internado em um hospital do Rio de Janeiro em decorrência de complicações da Covid-19. Ele foi diagnosticado com o vírus na quarta-feira (17) e encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
O artista já havia tomado a primeira dose da vacina e contraiu a doença no intervalo para a segunda dose. A primeira dose foi tomada por ele na segunda (15).
Sobrinho do cantor, Timotinho Silva disse que as dores começaram e imediatamente ele foi levado ao médico. "Ele começou a sentir certas dores e a partir disso resolvemos levar para o hospital. Ele sentia dores no corpo, estava tossindo e tremendo um pouco a mão", disse ele em entrevista ao Cidade Alerta (Record) do Rio de Janeiro.

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Segundo Silva, no momento que sentiu dores, o próprio Timóteo pediu para ser levado para atendimento. A irmã do cantor é quem está com ele no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
"Quando se fala do Agnaldo é motivo para os fãs se preocuparem, mas está tudo bem. Está sendo bem observado, não está intubado. A irmã está acompanhando ele", completou o sobrinho sobre o carinho do público nesse momento difícil.
De acordo com ele, o estado de saúde é estável. Os boletins médicos têm sido entregues somente à família e são eles quem divulgam as evoluções do cantor.
Essa não é a primeira vez que Timóteo precisa de atendimento médico após algum problema de saúde. Em 2019, Timóteo foi submetido a um exame de cateterismo após ter um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Dias depois, ele teve uma piora e começou a respirar com a ajuda de aparelhos.

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