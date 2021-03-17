Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunizada

Palmirinha toma segunda dose da vacina contra Covid-19: 'muito importante'

A apresentadora de 89 anos foi imunizada em São Paulo nesta segunda-feira, 15

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:05
Palmirinha recebeu a segunda dose da coronavac nesta segunda-feira, 15
Palmirinha recebeu a segunda dose da coronavac nesta segunda-feira, 15 Crédito: Instagram/ @vovopalmirinha
Palmirinha Onofre, 89, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 15, no Centro de Referência em Homeopatia, Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde (CRHMTPIS), em São Paulo.
Segundo publicação no seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora e culinarista tomou a CoronaVac. Em vídeo, ela aparece em um carro recebendo a imunização e convocando mais pessoas para se vacinar.
"Senhorinhas igual Palmirinha, vem tomar a segunda dose, hein? Estou aqui com as menininhas bonitinhas [enfermeiras] e elas tratam a gente com o maior carinho", disse ela.
Na legenda da publicação, Palmirinha escreveu: "Oi amiguinhos, hoje eu vim tomar a segunda dose da vacina Coronavac. Não deixem de tomar, é muito importante. Essa equipe é fantástica!".

Veja Também

Mãe de Paulo Gustavo pede orações para humorista se recuperar da Covid

Cantor Edson está recuperado da Covid-19 e recebeu alta hospitalar

Com Covid-19, pai de Yudi Tamashiro sofre enfarte e é entubado: 'Muita batalha'

Nos comentários, diversos fãs comemoraram o momento. "Se cuida, amiguinha", escreveu uma seguidora. "Você é maravilhosa, vovó", elogiou outra. "Muito bem! Precisamos de bons exemplos", comentou um internauta.
Palimirinha recebeu a primeira dose faz exatamente um mês. Na época ela reforçou o pedido para as pessoas se vacinarem, apontando a imunização como uma ajuda no combate ao coronavírus. "Essa é a única chance que nós temos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Palmirinha Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados