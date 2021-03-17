Mãe de Paulo Gustavo pede orações para humorista se recuperar da Covid

O humorista Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Cotta

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, compartilhou nesta terça-feira (16) um pedido para que os fãs do humorista façam orações para que ele se recupere da Covid-19. Ele está internado desde o último sábado (13) em um hospital privado do Rio de Janeiro, após receber o diagnóstico positivo para a doença.

"Peço que continuemos rezando em conjunto todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível", escreveu. "Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito!"

Ela também informou que Paulo Gustavo está bem. "Graças à equipe médica e à corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", afirmou. "Ele está louco para fazer a gente rir."

Inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, ela ainda disse que está solidária às mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que como eu estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.