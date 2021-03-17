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Está hospitalizado

Mãe de Paulo Gustavo pede orações para humorista se recuperar da Covid

"Graças à equipe médica e à corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", afirmou

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 08:27
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Cotta
A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, compartilhou nesta terça-feira (16) um pedido para que os fãs do humorista façam orações para que ele se recupere da Covid-19. Ele está internado desde o último sábado (13) em um hospital privado do Rio de Janeiro, após receber o diagnóstico positivo para a doença.
"Peço que continuemos rezando em conjunto todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível", escreveu. "Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito!"
Ela também informou que Paulo Gustavo está bem. "Graças à equipe médica e à corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", afirmou. "Ele está louco para fazer a gente rir."
Inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, ela ainda disse que está solidária às mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que como eu estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.

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Antes de ser internado, Paulo Gustavo cobrou, por meio das redes sociais, a imunização da população e pediu para as pessoas ficarem em casa. No Instagram, ele postou uma notícia sobre a lotação das UTIs em todo o país. "Cadê a vacina, meu Deus? Se liga na aglomeração, gente. Sair de casa apenas quem precisa trabalhar."

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