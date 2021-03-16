Dayane Mello, sucesso no Big Brother da Itália, diz torcer por Carla Diaz

A brasileira do Big Brother Itália, Dayane Mello Crédito: Grande Fratello VIP/Reprodução

A modelo Dayane Mello, 31, que foi finalista da versão italiana do Big Brother, disse que torce por Carla Diaz na edição brasileira do reality, o BBB 21.

"Estou torcendo para Carla Diaz. Sou apaixonada por ela desde 'Chiquititas'. Mas ela deveria pensar mais nela, nas sensações dela e em se divertir. Sabe que a pior coisa em um reality show é se apaixonar. Não se apaixone", disse a modelo à Quem.

No programa, não foram poucas as vezes em que Carla Diaz se desentendeu com o namorado, Arthur. Porém, na volta do Paredão falso, Carla fez um pacto com o participante de ser fiel a ele no amor e no jogo.

E de relacionamento Dayane entende. No Grande Fratello VIP, ela foi criticada por assumir a sua bissexualidade dentro do reality. No dia 22 de fevereiro, ela declarou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento. "Amor é sempre amor", afirmou ela.

"Não tem que se culpar, porque a vida real é outra coisa. Tem que deixar os problemas de lado, pois suas sensações estão a mil lá dentro. Às vezes, você está chorando ou briga por uma coisa que tem uma dimensão enorme ali dentro, mas aqui fora não é nada", comentou a modelo.

A catarinense fez sucesso na Itália e se tornou uma das favoritas ao prêmio da temporada, mas terminou em segundo lugar. Ela recebeu o apoio da torcida brasileira que organizou mutirões para votar pela permanência dela --o que irritou parte do público italiano.

Ela foi acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas na atração e nas redes sociais.

Dayane ficou conhecida na Itália ao participar de alguns reality shows como o Ilha dos Famosos. Ela já esteve inclusive na versão local do Dança dos Famosos.