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BBB 21

Dayane Mello, sucesso no Big Brother da Itália, diz torcer por Carla Diaz

Modelo diz ser apaixonada pela atriz desde 'Chiquititas'

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:26
A brasileira do Big Brother Itália, Dayane Mello
A brasileira do Big Brother Itália, Dayane Mello Crédito: Grande Fratello VIP/Reprodução
A modelo Dayane Mello, 31, que foi finalista da versão italiana do Big Brother, disse que torce por Carla Diaz na edição brasileira do reality, o BBB 21.
"Estou torcendo para Carla Diaz. Sou apaixonada por ela desde 'Chiquititas'. Mas ela deveria pensar mais nela, nas sensações dela e em se divertir. Sabe que a pior coisa em um reality show é se apaixonar. Não se apaixone", disse a modelo à Quem.
No programa, não foram poucas as vezes em que Carla Diaz se desentendeu com o namorado, Arthur. Porém, na volta do Paredão falso, Carla fez um pacto com o participante de ser fiel a ele no amor e no jogo.
E de relacionamento Dayane entende. No Grande Fratello VIP, ela foi criticada por assumir a sua bissexualidade dentro do reality. No dia 22 de fevereiro, ela declarou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento. "Amor é sempre amor", afirmou ela.
"Não tem que se culpar, porque a vida real é outra coisa. Tem que deixar os problemas de lado, pois suas sensações estão a mil lá dentro. Às vezes, você está chorando ou briga por uma coisa que tem uma dimensão enorme ali dentro, mas aqui fora não é nada", comentou a modelo.

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A catarinense fez sucesso na Itália e se tornou uma das favoritas ao prêmio da temporada, mas terminou em segundo lugar. Ela recebeu o apoio da torcida brasileira que organizou mutirões para votar pela permanência dela --o que irritou parte do público italiano.
Ela foi acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas na atração e nas redes sociais.
Dayane ficou conhecida na Itália ao participar de alguns reality shows como o Ilha dos Famosos. Ela já esteve inclusive na versão local do Dança dos Famosos.
Por aqui, ficou mais conhecida por ter chamado a atenção no tapete vermelho do Festival de Roma com um vestido revelador e por ter "ficado" com o empresário Rico Mansur, 46, enquanto ainda era oficialmente namorada do tenista chileno Nicolás Massú, 41.

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