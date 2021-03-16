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Reality show

Gil é considerado protagonista no Jogo da Discórdia no BBB 21

Thaís e Rodolffo são votados como figurantes

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:22

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:22
Na área externa do BBB 21, Gilberto dispara:
BBB 21: Gilberto num momento de indignação dentro da casa Crédito: Globo
Os participantes do BBB 21 participaram na noite desta segunda-feira (15) do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os brothers escolheram quem eles consideram protagonistas, coadjuvantes e figurantes na casa.
Gil foi o eleito o protagonista do jogo com dez votos, seguido de Carla que recebeu oito votos e Projota com seis votos. Camilla foi indicada como protagonista por três participantes e Arthur recebeu dois votos.
"O Gil é um personagem que eu amaria ver lá fora [com espectadora], quero ver movimento, bota fogo mesmo [no jogo]'', diz Camila ao justificar seu voto em Gil como protagonista.

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Thaís foi considerada uma figurante no jogo e recebeu votos, seguido de Rodolffo com quatro votos. Os participantes Caio e Pocah empataram com três votos. Viih Tube foi indicada como figurante por dois brothers e Sarah recebeu um voto.
"Acredito que todo mundo acabou sendo figurante da trama de alguém aqui, inclusive eu", disse Carla Diaz ao não indicar nenhum nome como figurante.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO:

  • POCAH
  • Protagonistas: Pocah, Carla Diaz e Arthur.
  • Coadjuvantes: Gilberto, Projota, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo, Caio e Fiuk
  • Figurante: Sarah

  • PROJOTA
  • Protagonistas: Projota, Arthur e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Fiuk, Rodolffo, Carla Diaz, Sarah, Viih Tube, Pocah, Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette
  • Figurantes: Thaís

  • THAÍS
  • Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota
  • Figurantes: Caio e Rodolffo
  • CAMILLA
  • Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Thaís e Projota
  • Figurantes: Caio e Rodolffo

  • RODOLFFO
  • Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto
  • Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Camilla de Lucas, Rodolffo e Caio
  • Figurante: Thaís

  • CAIO
  • Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo e Camilla de Lucas
  • Figurante: Thaís
  • VIIH TUBE
  • Protagonistas: Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz
  • Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Fiuk, Thaís e Arthur
  • Figurantes: Caio e Rodolffo

  • FIUK
  • Protagonistas: Fiuk, Sarah e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Caio, Projota, Carla Diaz, João Luiz, Arthur, Juliette, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís
  • Figurante: Viih Tube

  • CARLA DIAZ
  • Protagonistas: Carla Diaz, Arthur e Gilberto.
  • Coadjuvantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah
  • Figurantes: Todos figurantes
  • JOÃO LUIZ
  • Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz.
  • Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Thaís
  • Figurantes: Rodolffo e Pocah

  • SARAH
  • Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz
  • Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Rodolffo
  • Figurantes: Thaís e Pocah

  • JULIETTE
  • Protagonistas: Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto
  • Coadjuvantes: Carla Diaz, Caio, João Luiz, Arthur, Sarah, Rodolffo e Projota
  • Figurantes: Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk
  • GILBERTO
  • Protagonistas: Gilberto, Projota e Carla Diaz
  • Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Sarah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís
  • Figurantes: Viih Tube e Pocah

  • ARTHUR
  • Protagonistas: Arthur, Projota e Carla Diaz
  • Coadjuvantes: Gilberto, Fiuk, Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Caio, João Luiz, Juliette, Sarah e Rodolffo
  • Figurantes: Thaís

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