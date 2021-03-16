Gil é considerado protagonista no Jogo da Discórdia no BBB 21

BBB 21: Gilberto num momento de indignação dentro da casa Crédito: Globo

Os participantes do BBB 21 participaram na noite desta segunda-feira (15) do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os brothers escolheram quem eles consideram protagonistas, coadjuvantes e figurantes na casa.

Gil foi o eleito o protagonista do jogo com dez votos, seguido de Carla que recebeu oito votos e Projota com seis votos. Camilla foi indicada como protagonista por três participantes e Arthur recebeu dois votos.

"O Gil é um personagem que eu amaria ver lá fora [com espectadora], quero ver movimento, bota fogo mesmo [no jogo]'', diz Camila ao justificar seu voto em Gil como protagonista.

Thaís foi considerada uma figurante no jogo e recebeu votos, seguido de Rodolffo com quatro votos. Os participantes Caio e Pocah empataram com três votos. Viih Tube foi indicada como figurante por dois brothers e Sarah recebeu um voto.

"Acredito que todo mundo acabou sendo figurante da trama de alguém aqui, inclusive eu", disse Carla Diaz ao não indicar nenhum nome como figurante.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO:

POCAH

Protagonistas: Pocah, Carla Diaz e Arthur.



Coadjuvantes: Gilberto, Projota, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo, Caio e Fiuk



Figurante: Sarah





PROJOTA

Protagonistas: Projota, Arthur e Gilberto.



Coadjuvantes: Fiuk, Rodolffo, Carla Diaz, Sarah, Viih Tube, Pocah, Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette



Figurantes: Thaís





THAÍS

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.



Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota



Figurantes: Caio e Rodolffo



CAMILLA

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.



Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Thaís e Projota



Figurantes: Caio e Rodolffo





RODOLFFO

Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto



Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Camilla de Lucas, Rodolffo e Caio



Figurante: Thaís





CAIO

Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto.



Coadjuvantes: Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo e Camilla de Lucas



Figurante: Thaís



VIIH TUBE

Protagonistas: Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz



Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Fiuk, Thaís e Arthur



Figurantes: Caio e Rodolffo





FIUK

Protagonistas: Fiuk, Sarah e Gilberto.



Coadjuvantes: Caio, Projota, Carla Diaz, João Luiz, Arthur, Juliette, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís



Figurante: Viih Tube





CARLA DIAZ

Protagonistas: Carla Diaz, Arthur e Gilberto.



Coadjuvantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah



Figurantes: Todos figurantes



JOÃO LUIZ

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz.



Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Thaís



Figurantes: Rodolffo e Pocah





SARAH

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz



Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Rodolffo



Figurantes: Thaís e Pocah





JULIETTE

Protagonistas: Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto



Coadjuvantes: Carla Diaz, Caio, João Luiz, Arthur, Sarah, Rodolffo e Projota



Figurantes: Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk

