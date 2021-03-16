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Televisão

'BBB 21': Ana Maria Braga ganha 'quadro do líder' e aguarda eliminado

Apresentadora compartilhou imagem com os seguidores nas redes sociais

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 11:16
A apresentadora Ana Maria Braga ganha 'quadro do líder' do 'BBB'
A apresentadora Ana Maria Braga ganha 'quadro do líder' do 'BBB' Crédito: Instagram/@anamaria16
Ana Maria Braga foi homenageada com uma pintura que a representa como líder do Big Brother Brasil 21. Na imagem, ela aparece como rainha, com um manto vermelho, colar, brinco e o cabelo curtinho, repicado, jogado para cima. "Preciso deixar aqui o registro do meu primeiro quadro do líder do BBB! Finalmente! Quarta tem café com eliminado, que vai ser?", escreveu a apresentadora do Mais Você no perfil que mantém no Instagram.
O quadro de líder foi um presente do repórter do programa Ivo Madogllio. "Fico tão feliz que tenha gostado do presente, minha chefe, amiga e confidente. Quem me apoia, puxa a orelha e incentiva", escreveu o jornalista no perfil de Ana Maria Braga.
Nesta terça-feira, 16, o Brasil irá escolher quem deve sair do BBB 21. A disputa está entre Pocah, Projota e Thaís. Esta é a primeira eliminação após o paredão falso, que fez com que Carla Diaz ficasse por três dias no quarto secreto, observando tudo o que acontece na casa.
Desde o início do reality, Ana Maria Braga já tomou café da manhã com os eliminados Kerline, Nego Di, Karol Conká e Lumena.

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