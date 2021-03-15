Equipe de Arthur não torce por Projota no Paredão e é chamada de banana

BBB 21: Anjo da semana, Projota imunizou Arthur Crédito: Reprodução/Globoplay

Embora Arthur e Projota sejam grandes amigos no Big Brother Brasil 21, fora do reality, a equipe que cuida das redes sociais do instrutor de crossfit foi criticada nas redes sociais ao não fazer campanha para que o rapper permaneça na casa.

"Neste Paredão não iremos manifestar nosso posicionamento, e deixaremos livre para vocês votarem em quem desejarem", escreveu a administração do perfil oficial de Arthur no Twitter.

Neste paredão não iremos manifestar nosso posicionamento, e deixaremos livre para vocês votarem em quem desejarem. — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) March 15, 2021

A postura da equipe gerou repercussão. "Adms falsos vocês hein? Projota é o melhor amigo do cara. Mesmo sabendo que vai sair, o mínimo era vocês ajudarem no mutirão dele. Vocês são zoados. Espero que os fãs do Projota retribuam votando no Arthur quando ele estiver no paredão", comentou uma internauta.

Adms falsos vcs hein? Projota é o MELHOR AMIGO DO CARA



Mesmo sabendo que vai sair, o MINIMO era vcs ajudar no mutirão dele.



Vocês são zoados. Espero que os fã do Projota retribua votando no Arthur quando ele estiver no paredão. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) March 15, 2021

"Até o adm é banana", escreveram outros. Fãs do reality lembraram ainda que Projota imunizou o instrutor de crossfit, o que o impediu de ir ao Paredão, já que ele era a primeira opção de Fiuk. Procurada pelo F5, a equipe de Arthur não se manifestou até a conclusão deste texto.

até o adm é banana — Telegrandão BBB21 (@Telegrandao) March 15, 2021