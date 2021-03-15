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BBB 21

Equipe de Arthur não torce por Projota no Paredão e é chamada de banana

Rapper e instrutor de crossfit são amigos dentro do reality

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:04
BBB 21: Anjo da semana, Projota imunizou Arthur
BBB 21: Anjo da semana, Projota imunizou Arthur Crédito: Reprodução/Globoplay
Embora Arthur e Projota sejam grandes amigos no Big Brother Brasil 21, fora do reality, a equipe que cuida das redes sociais do instrutor de crossfit foi criticada nas redes sociais ao não fazer campanha para que o rapper permaneça na casa.
"Neste Paredão não iremos manifestar nosso posicionamento, e deixaremos livre para vocês votarem em quem desejarem", escreveu a administração do perfil oficial de Arthur no Twitter.
A postura da equipe gerou repercussão. "Adms falsos vocês hein? Projota é o melhor amigo do cara. Mesmo sabendo que vai sair, o mínimo era vocês ajudarem no mutirão dele. Vocês são zoados. Espero que os fãs do Projota retribuam votando no Arthur quando ele estiver no paredão", comentou uma internauta.
"Até o adm é banana", escreveram outros. Fãs do reality lembraram ainda que Projota imunizou o instrutor de crossfit, o que o impediu de ir ao Paredão, já que ele era a primeira opção de Fiuk. Procurada pelo F5, a equipe de Arthur não se manifestou até a conclusão deste texto.
O rapper disputa a preferência do público contra Pocah e Thaís.

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