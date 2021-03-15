"BBB 21": Projota, Thaís e Pocah estão no paredão

BBB 21: Projota, Thaís e Pocah Crédito: TV Globo/Reprodução

Projota, Thaís e Pocah estão disputando o sétimo paredão do " BBB 21 ", formado na noite deste domingo (14). Na próxima terça (16), um deles vai se despedir do reality da Globo.

A formação da berlinda começou com a imunidade do anjo Projota. O rapper imunizou o capixaba Arthur, seu grande parceiro de jogo. "Eu tinha minhas dúvidas se eu encontraria amigos para levar para a vida e aqui eu fiz alguns, e o principal deles, desde o primeiro dia, o Arthur", alertou.

Em seguida, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão. "Momento muito delicado. Fiquei tentando ensaiar esse texto sozinho e tudo. Aqui dentro, às vezes tem que esquecer um pouco a gente lá fora [...] Vou colocar o Projota hoje. Projota, independente de qualquer coisa, sempre vou te admirar como cantor e compositor lá fora, que são coisas diferentes. Mas aqui no jogo, desde o começo, ele falava: 'Se eu precisar votar em você, eu vou votar. Isso aqui é um jogo e eu estou aqui para jogar", lembrou.