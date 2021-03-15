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Entenda a formação

"BBB 21": Projota, Thaís e Pocah estão no paredão

Paredão começou a ser formado com Projota, indicação do líder Fiuk, e em seguida os três mais votados da casa disputaram o bate e volta

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2021 às 08:47
BBB 21: Projota, Thaís e Pocah
BBB 21: Projota, Thaís e Pocah Crédito: TV Globo/Reprodução
Projota, Thaís e Pocah estão disputando o sétimo paredão do "BBB 21", formado na noite deste domingo (14). Na próxima terça (16), um deles vai se despedir do reality da Globo. 
A formação da berlinda começou com a imunidade do anjo Projota. O rapper imunizou o capixaba Arthur, seu grande parceiro de jogo. "Eu tinha minhas dúvidas se eu encontraria amigos para levar para a vida e aqui eu fiz alguns, e o principal deles, desde o primeiro dia, o Arthur", alertou. 
Em seguida, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão. "Momento muito delicado. Fiquei tentando ensaiar esse texto sozinho e tudo. Aqui dentro, às vezes tem que esquecer um pouco a gente lá fora [...] Vou colocar o Projota hoje. Projota, independente de qualquer coisa, sempre vou te admirar como cantor e compositor lá fora, que são coisas diferentes. Mas aqui no jogo, desde o começo, ele falava: 'Se eu precisar votar em você, eu vou votar. Isso aqui é um jogo e eu estou aqui para jogar", lembrou. 

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Nesta semana, os três mais votados pela casa foram ao paredão. Foram eles Gilberto, Thaís e Pocah. Eles participaram da prova do bate e volta e o economista foi quem levou a melhor e escapou da possibilidade de eliminação. 

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